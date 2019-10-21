Devrilen traktörün altında kaldı

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz merkezine bağlı Kızılağıl köyü yolunda dün akşam saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör yol kenarına devrildi. Saat 16.30 sularında meydana gelen kazada 14 BT 712 plakalı Mustafa Doğanöz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bankete doğru takla attı. Devrilen traktörün altında kalan Doğanöz olay yerine gelen UMKE Ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 acil servis elemanlarına teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Doğanöz Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Yaşanan bu kaza ile birlikte ilimiz genelinde son bir ay içerisinde 11. traktör kazası yaşanmış oldu. Son kazada yaralanan Mustafa Doğanöz’ün ise büyük bir şans eseri ölümcül bir ayara almadığı belirtildi.