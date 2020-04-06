Dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi ekipleri koronavirüsle mücadele çalışmalarına belirlenen program dahilinde; kamu kurumları, açık alanlar, bankalar, atmler, çöp arabaları ve çöp konteynerleri, kapalı pazar yeri gibi halkın ortak olarak kullandığı ve yoğun olarak bulunduğu yerlerde devam ediyor.

“ALLAH DEVLETİMİZE, MİLLETİMİZE ZEVAL VERMESİN”

Belediye Başkanı Mustafa Allar gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada; “Koronavirüsünden korunma tedbirleri kapsamında Belediyemizce dezenfekte çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyoruz. Halkımızdan isteğimiz, konuyla alakalı Bakanlıkların resmi açıklamalarının takip edilmesi ve tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması. Biz de Belediye olarak tarafımıza gelen genelgeleri gerek hoparlör gerekse whatsapp gerekse de sosyal medya iletişim hatlarından yapmaya devam edeceğiz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu virüsün zararlarından da en kısa sürede kurtulmayı nasip etsin” dedi