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31 Ocak 2018 Çarşamba
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    • DGS her ilde yapılacak

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Dikey Geçiş Sınavı’nın (DGS) bu yıl 81 ilde yapılacağını bildirdi.

    31 Ocak 2018 Çarşamba 14:02
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    DGS her ilde yapılacak
     

    Haber: Ceylan Beykoz

    ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı açıklamada, DGS’nin ön lisans mezunları için oldukça kritik bir sınav olduğunu belirterek, sınavın meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına devam edebilmelerine imkan verdiğini anımsattı. Amaçlarının yükseköğretimle ilgili yapılan sınavların erişimini Türkiye’nin her noktasına yaygınlaştırmak olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: “Bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istiyoruz. Bu çerçevede, hizmetlerimizi yurdumuzun dört bir yanında yaygınlaştırmak ve kolay erişilebilir kılmak için çabalıyoruz. Bu bağlamda daha önce de ALES’i 2018’de 81 ilde uygulama kararı almıştık. Ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS’ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 355 bin 645 aday DGS’ye başvurmuştu. Ancak aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Bu yıl 17 sınav merkezi kısıtlamasını kaldırıyoruz. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için DGS’yi 2018’de 81 ilde yapacağız.”

    Anahtar Kelimeler: Ölçme, Seçme, Yerleştirme, Merkezi, (ÖSYM)

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