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    • Dijital İşitme Bolu’ya hizmet ediyor

    İlimizde işitme cihazları sektöründe faaliyet gösteren Dijital İşitme’nin sahibi Kader Tut, yaptıkları çalışmalar ve sundukları hizmetler hakkında bilgiler verdi.

    21 Aralık 2017 Perşembe 10:04
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    Dijital İşitme Bolu’ya hizmet ediyor

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    İşitme cihazları sektöründe ilimizde faaliyet gösteren Kader Tut, sahibi olduğu Dijital İşitme ile sundukları hizmetleri anlattı. 10 yılı aşkın bir süredir işitme cihazları sektörünün içinde olduğunu ifade eden Kader Tut, “Sektöre ilk olarak satış ve pazarlama ile girdim. 8 yıl boyunca farklı bir firmada şube müdürlüğü ile devam ettim. Bunun sonrasında kendi işletmelerimi kurmaya başladım ve kendi alanımda bazı birikimleri tamamladıktan sonra şubeleşmeye, işitme cihazlarını kendim temin etmeye başladım. İlk şubemizi Bolu’da Evren İşitme Cihazları ile açtık. Bolu’nun yapısına göre buraya daha faal, daha kurumsal, bu işi daha profesyonelce yapabileceğimiz düşüncesi ile Dijital İşitmeyi getirdik. İşitme cihazları çok geniş bir teknoloji, bugün nasıl her an yeni bir cep telefonu çıkıyorsa artık duymanın da algılamanın da daha çözünür hale gelmesinin en önemli unsuru işitme cihazlarıdır. Bu yaptığımız işin ana temasını oluşturuyor. Tabi günümüzde ameliyatlarda, farklı operasyonlarda duymaya hitap eden bir çok teknoloji kullanılırken, şu an en popüler alan işitme cihazları üzerine yoğunlaşmıştır” dedi.

    “Bolu’da ikinci şube gerekli miydi?” sorularına maruz kaldıklarını ifade eden Kader Tut ayrıca şunları söyledi: “Bolu’nun havası ile alakalı bir durumu var. Son 3 yıla kadar yapılan çalışmalara göre de duyma kaybının en çok yaşandığı yerler arasında Bolu ve ilçemiz Gerede var.  Bir potansiyel vardı ve o potansiyeli de en iyi teknolojileri getirmek için yola çıktık. İstanbul’da da Sarıyer ve Ümraniye’de kendi bünyemize ait şubelerimiz var. Oradaki şubelerimiz kurumsal bir kimliğin altında 60 ilde faal olan Helix İşitme Cihazları. Biz de istedik ki bu teknolojiyi Bolu’ya da getirelim, Helix’i tanıtalım. Bu amaçla ikinci şubeyi kurduk ve şu anda yolumuza Bolu halkına hizmet için en iyi şekilde devam ediyoruz.”

    Daha önceki yıllarda işitme cihazı konusunda korkuların olduğunu belirten Tut, “İşitme cihazları konusunda 5-6 yıl önce, cihazların gürültüsü cızırtısı nedeniyle kullanmayan bir hasta portföyümüz vardı.  Doktor söylese de insanlar da bir korku vardı. Çünkü işitme merkezlerinden önce bu işi medikalciler yapıyordu. Yani bir işitme cihazını bir medikalciden ürün gibi alıp kullanmaya çalışıyordu insanlar ve bu cihazlar analogdu. Ama şimdi, devlet bu konuya el attı ve medikalcilerden bu işi alarak işi ehline, işitme merkezlerine verdi. Biz de bünyemizde sağlık personellerimizle, yani odyometri teknikerleri ile birlikte çalışıyoruz. İşitme cihazını kara düzen vermiyoruz. Hastanın odyo testi ne ise aynısını cihaza yüklüyoruz, cihaz kendi kendine ayarları kalibre ediyor ve kişiye sesleri o ayarda veriyor. Önceden sadece kulağına aparat ile takılıyor ve sorunlar hiçe sayılıyordu. Biz burada bunu aştık ve önce test ediyor, sonra hastaya uygun olan ayarlarda cihazı veriyoruz. Belli bir dönem takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Belirli peryotlarda testlerimizi yaparak hastamızı kontrol ediyoruz. Yaklaşık bir ay içerisinde hastamıza verdiğimiz cihazı hasta ile adapte ediyoruz.  Şu anda sunduğumuz işitme cihazlarının özelliklerinde gürültü baskılama, kelime ayırt etme, algılama gibi ayrıcalıklar var. Baktığınız zaman ‘İşitme cihazı çok kullanan var mıdır’ dersiniz ama şu anda gözlükten çok işitme cihazı kullanılıyor toplumda” diye konuştu.

    Bolu ve çevre illerde düşündükleri projelerinin olduğunu dile getiren Dijital İşitme sahibi Kader Tut son olarak, “Bolu dışında en yakın şu an Sakarya’yı düşünüyoruz projelerimiz için. Kurumsal kimliğimiz adı altında da zaten böyle bir zincir oluşturacağız, tabi bizim önceliğimiz Bolu. Bolu için daha güzel yatırımlar yapacağız zaten. Yeri geldiği zaman hastalarımıza bir psikolog olabiliyoruz. Bizim bakış açımız çok farklı, kişiyi önce adapte etmek amacımız. Yani duymanın en önemli yapı taşı insan. Duymadığınız zaman beni anlayamazsınız. Bu anlamda da kişiye önce cihazı sevdirmemiz gerekiyor. Yoksa daha önceleri gibi insanlar işitme cihazlarını alıp odalarında çekmecelerde saklıyor insanlar, ancak biz bunu yaptığımız terapiler ile aşmayı başardık. Biz Dijital İşitme olarak son teknoloji cihazlarla hizmet veriyoruz. İnsanların İstanbul’a Ankara’ya gidip oradan almasına gerek kalmadan biz onlara hizmet getiriyoruz. Bünyemizde şu anda dört markayı barındırıyoruz ve bu markalar işitme sektörünün öncü markaları. Kaliteli bir hizmet için kaliteli ürünlerle yola devam etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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