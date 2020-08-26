​​​​​​​Dijital kart dönemi başladı

Haber: Aysun Beykoz

BAİBÜ ve Halkbank arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, halen üniversitenin birçok hizmeti için kullanılan elektronik kartların işlevleri tek bir kartta birleştirilerek, BAİBÜ Dijital Kart hazırlandı. Öğrenci ve personel kimlik kartı yerine de geçecek temassız özellikli BAİBÜ Dijital Kart ile artık tüm işlemler, tek kart kullanılarak yapılabilecek. BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca BAİBÜ Dijital Kartların Kullanımına ilişkin yapılan açıklamada; “BAİBÜ Dijital Kartların öğrenci ve personelimiz tarafından üniversitemizin tüm yemekhanelerinde kullanımına başlanmıştır.

“ESKİ VE YENİ DİJİTAL KARTLAR BİRLİKTE KULLANILABİLİNECEK”

Geçiş sürecinde eski ve yeni dijital kartların kullanılabileceğini belirten BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Üniversitemiz ile Halk Bankası Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile kullanılacak BAİBÜ Dijital Kartlar ile tüm birimlerde kullanılan öğrenci ve personel kimlik kartları, yemekhane de kullanılan dijital kartlar, kapı giriş kartları tek bir sistemde birleştirilerek kullanıma hazır hale gelmiştir. Geçiş aşamasında, yemekhanelerde eski ve yeni dijital kartlar birlikte kullanılabilinecektir” ifadelerine yer verildi.

YÜKLENME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

BAİBÜ Dijital Kartlara para yüklenmesi işleminin ise Kampüs içinde bulunan kiokslardan, ATM’lerden, (Bankamatik) İnternet bankacılığı ile (havale/eft) yapılabileceği duyuruldu.