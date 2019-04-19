Dijital Psikolojik Devrim BAİBÜ’de anlatıldı



Haber: Esra Öztürk

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğr. Gör. Dr. Murat Dağıtmaç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) “Dijital Psikolojik Devrim” konulu seminer verdi. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe Salonda, BAİBÜ Kritik ve Analitik Düşünme Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen seminerde konuşan Murat Dağıtmaç, insanların günlük hayatta yapmadıkları pek çok şeyi sosyal medyada rahatlıkla yapabildiğine dikkat çekti. Dağıtmaç, seminerde şunları söyledi: “Biz, sosyal medyada, yapmam dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Mesela günlük hayatta tanımadığımız bir insana kişisel bilgilerimizi vermezken, onunla mahremiyetimizi paylaşmazken sosyal medyada bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Normalde insanlarla paylaşmadığımız şeyleri, sosyal medya hesabımızdan canlı yayınla birçok kişiye ulaştırabiliyoruz. Oysa sosyal medya insanları takip ediyor ve kayıt altına alıyor.”

Teknolojik gelişmelerin dijital bir dil ortaya çıkardığını kaydeden Dağıtmaç, bunun özellikle çocuklar üzerindeki etkilerine değinerek, “Dijital yerliler ve dijital göçmenler kavramları var artık hayatımızda. Teknolojinin içinde olanlar yani yeni nesil çocuklar dijital yerliler, ebeveynleri ise dijital göçmenler oldu. Bu iki taraf birbirini anlamakta zorlanmaya başladı. Bir kırılma noktasındayız. Çocuklarımız büyük bir tehlike içinde ve dijital göçmenler bunu göremiyor. Çocukların her gün içinde olduğu dünyadan ebeveynlerinin haberi bile yok” ifadelerini kullandı.

Murat Dağıtmaç, seminerde, teknolojinin faydalı ve verimli bir şekilde kullanılmasının önemini de anlatarak, “Dijitali doğru anlamamız gerekiyor. Gelecekte ne iş yaparsak yapalım dijital ile entegre etmek durumundayız” dedi.