“Dijital sayaçların yarısı bozuk”

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Meclisinde de sık sık gündeme gelen dijital saatlerin mekanik saatlerle değiştirilmesi konusuna ilişkin Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamalarda bulundu. Meclis toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında Başkan Tanju Özcan, Belediyenin 2007 yılında aldığı meclis kararıyla dijital sayaca geçtiğini anımsatarak, “Her zaman şunu söylüyorum, ‘maalesef her dijital akıllı olmuyor.’ Şu anda Bolu’da 80 bin 692 sayacımız var.Bunun 66 binin kontrolü yapıldı. Şu anda sorunsuz çalışan saatimizin oranı yüzde 50. Saatlerin yarısı sorunsuz çalışıyor, diğer yarısı sorunlu çalışıyor. Sorunlu çalışıyor demek ne demek? Eksik ölçüyor, fazla ölçüyor, hiç ölçmüyor… Örnek olarak söyleyeyim; sen yüz liralık su almışsın, sistem yüz elli lira olarak gösteriyor, bazısı da altmış lira gibi okuyor. Vatandaş da bize gelip diyor ki; ‘eskiden elli liralık su alıyordum iki ay yetiyordu, şimdi elli liralık yüklüyorum daha kısa sürede bitiyor.’ Bunların temel sebebi saatlerin yarısının arızalı hale gelmesi” dedi.

“MECBUR BIRAKMIŞLAR”

Bu sisteme Belediyenin geçmesinin temel sebebinin halkın suya rahat erişimi olmadığını, parayı peşin alalım kaygısı olduğunu söyleyen Başkan Özcan açıklamasının devamında ayrıca,“Suyun temel bir ihtiyaç olduğu da unutulmuş. Buna Yüksel Başkan zamanında da geçilmek istenmişti. O zaman istemeyenlerden bir tanesi bendim. Dedik ki;‘su temel bir ihtiyaç, insanların parası olmadığı için suyu olmaması kabul edilemez.’ Böyle bir sisteme geçmeye gerek yok, çünkü Bolu’da mekanik saat kullanılırken mekanik saatteki ücret tahsilatı yüzde 85’in altına hiç düşmemiş yüzde 97’ye kadar da çıkmış. Yani Bolulular borcuna sadık.Burada sadece belediye parayı peşin alıp kullanabilmek için böyle bir uygulamaya geçmiş. Böyle bir uygulamaya geçerken bir ihale gerçekleştirmiş, Manas diye bir firma gelmiş buraya. Zaten tekel, Türkiye’de iki tane var bunlardan, biri de buraya gelmiş. Burada ‘vatandaşa illa dijitale geçeceksin’ dememişler. Ama mekanik saat kullanmak istersen konut için 1400 lira teminat ücreti yatıracaksın, iş yeri ise 2 bin lira teminat bedeli yatıracaksın. Vatandaş da demiş ki ‘1 400 lira teminat yatıracağıma 450 liralık Manasın saatini alırım geçerim’ demiş. Mecbur bırakmışlar" diye konuştu.

“KALİBRASYON İÇİN BOŞ YERE CEBİNDEN PARA ÇIKMASIN”

Dijital saatlerin 10 yıllık süresi olduğunu ve 10 yıl sonra kalibrasyona sokulması gerektiğini vatandaşlara anlatmadıklarını vurgulayan Özcan ayrıca,“Bizim geldiğimizde yaklaşık 15 bin saatin kalibrasyon süresi dolmuştu. Şu anda 25 bini geçti. Bu hızla devam ederse seneye 40 bin olacak. Kalibrasyon yasa gereği yapılması gereken bir işlem. Mesela Aslı kardeşimin evinde dijital saat var. On yılını doldurduysa ilgili firma geliyor,bunu söküyor bir cihaza sokuyor. Saat sorunsuz olarak çalışıyor ise Aslı’ya şöyle bir fatura çıkartılıyor; 100 lirakalibrasyon bedeli, 10 yıl pil süresi dolduğu için 60 liralık pil, bir de yaklaşık 10 liralık Sanayi Ve Ticaret Bakanlığına yatırılan harç. Saat tamamen arızasız çıkarsa 170 lira. Peki 11 yılında arıza çıktı ne olacak? Onun garantisi yok. Saatte mekanik bir arıza çıktı, 120 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Ve bu durumlarda diyorlar ki; ‘saatini yenile, git 450 lira ver.’ Yani hiç saatinde arıza bile yoksa kalibrasyona soktuğunda cebinden 170 lira minimum para çıkıyor. Maksimum da saat değişim bedeli olan 450 lira çıkıyor. Biz bu durumda dedik ki; kalibrasyon için boş yere cebinden 170 lira para çıkmasın, gelin biz sizin sayaçlarınızı ücretsiz olarak mekanik saatle değiştirelim. Ev sahibi isen senden depozito da istemiyorum. Kiracıysan da gene ücretsiz değiştireceğiz, ama ev sahibiyle problem yaşamaması için 200 TL depozito isteyeceğiz. Tamamını ücretsiz olarak değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

“SAATİ ÜCRETSİZ VERİYORUZ, ÜCRETSİZ TAKIYORUZ”

Dijital ve mekanik sayaçlar arasındaki su fiyatlarına da değinen Başkan Özcan şunları söyledi: “Şu anda dijital saatte güncel fiyatlar 5,41 vergiler dahil, mekanik saatin ise 4,88. Arada yaklaşık yüzde 15‘lik bir fark var. Bunu da ucuzlattık. Dediğim gibi bu bir zaruretten doğdu. Şu anda saatlerin yüzde 50’si arızalı durumda. O yüzden gelip vatandaşım şu soruyu sormasın; ‘niye ben eskiden 100 liralık su alınca 3 ay kullanıyordum da şimdi 2 aya düştü?’ Şimdi biz Türkiye’de hiçbir belediyenin önermediği bir şey yapıyoruz, yapmadığı bir şey yapıyoruz. Saati ücretsiz veriyoruz, ücretsiz takıyoruz, mal sahibi ise depozito istemiyoruz, kiracıysa 200 TL depozito alıyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız evlere gidiyorlar, öncelikle kalibrasyon süresi dolmuş evlere. Durumu anlatıyorlar. ‘evet ben dijitalden mekaniğe dönmek istiyorum’ diyenlerin ücretsiz bir şekilde saatini değiştiriyorlar.”