Dikkat aile hekimleri iş bırakıyor

Haber: Kasım ŞAHİN

İzmir'in Bornova ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde,doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası, doktora saldırarak vurmaya başladı. Araya girenlerin ayırmasıyla sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberinde 9-10 kişilik grupla Yoğurtçuoğlu'na yeniden saldırdı. Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken bu sırada, doktor eşi Elif Çağlayan Türk'ün yanında bulunan sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Bu esnada çevredeki esnaf sağlık ocağına gelerek saldırgan grubu dağıttı.Yoğurtçuoğlu ve Türk, polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BOLU’DAKİ DOKTORLAR PROTESTO İÇİN İŞ BIRAKIYOR

İzmir’in Bornova ilçesinde ki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezinde, yaşanan bu darp olayının ardından Bolu’da Sağlık Ocaklarında görev yapan Aile Hekimleri önce saat 11.00’de İl Sağlık Müdürlüğünün önünde, olayı protesto etmek ve kınamak için basın açıklamışında bulunacaklar. Daha sonra Aile Hekimleri yine saat 11.00 ila 14.00 arasında iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler. Hasta ve hasta yakınlarının saat 11.00 ile 14.00 arası aile hekimliğine gitmemesi konusunda uyarıyoruz.