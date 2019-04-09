Dikkat! Artık KDV alacak

Haber: C. Kutay Aykan

Uluslararası reklam piyasalarında gündeme gelen dijital ortamlardaki reklamlardan vergi alınması konusuna Facebook hızlı bir giriş yaptı. Dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan sosyal paylaşım sitesi Facebook, 1 Nisan itibariyle reklamverenlerden KDV almaya başladığını açıkladı. Reklamverenler, reklam paneline girdiklerinde öne çıkardıkları gönderilerin fiyatlandırılmasına verginin yansıtıldığını gördü. Sosyal paylaşım platformunda yeni bir reklam yayınlamak isteyenler ise ödeme ekranında vergi ibaresiyle karşılaştı. Facebook, reklam paneline giriş yapanların Türkiye Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9. maddesi gereği Vergi Numarası girmesini istedi. Konuyla ilgili bir makale yayınlayan Facebook, reklamverenlere eğer bu numarayı girerlerse yüzde 18'lik kesintinin kendilerinden alınmayacağını da belirtiyor. Açılır ekranda geç seçeneğini tercih edenler ise otomatik olarak yüzde 18'lik kesintiye tabi tutuluyor. Facebook reklamlarına eklenen bu yeni özellik sayesinde dijital reklamcılıkta vergilendirmede resmi olarak hayatına başladı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 16:12