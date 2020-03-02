Dikkat! Av yasağı başladı

Haber: N. Halid Altundal

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü, av sezonu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada av sezonunun sona erdiği bildirildi. 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu, 17 Ağustos 2019 tarihinde başlamış ve 01 Mart 2020 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağı başlamıştır.

Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır.”