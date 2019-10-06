Dikkat Bolu Dağında SİS var

Haber: C. Kutay AYKAN

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak, Elmalık, Seymenler, Sarıçökek, Darıyeri Hasanbey ve Taşaltı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, bölgede sağanak da etkili oluyor.

Yoğun sis ve sağanak nedeniyle sürücüler yolda güçlükle ilerliyor. Bölgede ring halinde görev yapan Bölge Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Karayolları çalışanları, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.