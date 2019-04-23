Dikkat çamur geliyor

Haber: Birol ERTUNÇ

Bolu İtfaiyesi, önce kendinize sonra da araçlarına dikkat başlığı altında sosyal paylaşım sitesinde Bolulu vatandaşları, çamur yağmuru konusunda uyararak, şu açıklamada bulundu;

“Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin bati kesimlerinin bu aksam saatlerinden itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisine girmesi beklenmektedir. Marmara, Ege, Bati Akdeniz, İç Anadolu'nun batisi ve Bati Karadeniz'de yer yer etkili olacağı tahmin edilen toz taşınımının neden olabileceği olumsuzluklara karsı (hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur seklinde yağış gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 16:31