Dikkat çeken yayla açıklaması

İlimizde bulunan yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına ilişkin işlemler ve tartışmalar devam ederken Bolu Valisi Ahmet Ümit’ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Vali Ahmet Ümit yaptığı açıklamada Mera Kanunu dayanak göstererek yıkım işlemlerinin devam edeceğini bildirdi. Vali Ümit açıklamasında ayrıca söz konusu işlemlerle alakalı işgalden kurtarılan alanların sayısal bilgilerini de verdi. Vali Ümit konuyla ilgili açıklamasında, “Ülkemiz genelinde olduğu gibi İlimizde de hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mera, yaylak ve kışlaklar tahsis edilmiş, meralarla ilgili kurallar 4342 Sayılı Mera Kanunu’nda belirlenmiştir.Mera Kanununun 4., 19. ve 20. Maddelerinde; Mera yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı zaman aşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı, Muhtarlar ve Belediye Başkanlarının mera yaylak ve kışlakların korunmasından sorumlu oldukları, Meralara 442 Sayılı Köy Kanununda öngörülen ve Valilik iznini gerektiren (hayvancılığın geliştirilmesine yönelik) geçici barınaklar dışında hiçbir kalıcı inşaatın yapılamayacağı, Mera/yayla işgallerini bildirme görevinin muhtarlara, işgalleri önleme ve kaldırma görevinin ise belediye sınırları içinde Belediyeye, Belediye sınırları dışında İl Özel İdaresine ait olduğu hususları açıkça hüküm altına alınmıştır” dedi.

“HİÇBİR HAYVANCI BARINAĞI YIKTIRILMAMIŞTIR”

Yasal çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Bolu Valiliği tarafından değişik zamanlarda ilgili kişi ve kurumlara meraların korunması hakkında gerekli talimatlar verildiğini belirten Vali Ümit açıklamasının devamında, “Açık mevzuat hükümlerine, Bakanlıklarımızın ve Valiliğimizin uyarı ve hatırlatmalarına rağmen yaylalarda At Yaylası başta olmak üzere meraların işgal edildiği şikâyetleri ve müteakiben tespitleri üzerine yasal olarak meraların korunmasından sorumlu olan Belediye Başkanlıkları ve İl Özel İdaresi Valiliğimizce tekrar uyarılarak görevlerini yapmaları istenmiştir.

Yapılan işgal kaldırma çalışmalarında Valiliğimiz, yazışmalarında sadece bir meranın değil, daima tüm meraların korunmasını istemiştir. Son günlerde At Yaylasında ve diğer yaylalarda yapılan çalışmalar şikâyet üzerine tespit edilen kaçak inşaat ve çitleri kapsamaktadır. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları kesinlikle korunmuştur ve bundan sonra da korunacaktır. Hiçbir hayvancı barınağı yıktırılmamıştır. Hayvanların otlama alanlarını daraltan kaçak çitler ve başlangıç aşamasındaki kaçak inşaatlar kaldırılmış veya kaldırılacaktır” ifadelerine yer verdi.

“17 YAYLADA 732 DEKAR ARAZİ İŞGALDEN KURTARILMIŞTIR”

Vali Ümit açıklamasında ayrıca söz konusu işlemlerle ilgili sayısal bilgileri de vererek, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde 2020 yılı içinde; Bolu Belediye Başkanlığı tarafından At Yaylasında 139 adet kaçak ihata/çit ve 2 yapı, İl Özel İdaresi tarafından 16 yaylada 169 adet kaçak ihata/çit ve 25 yapı olmak üzere il genelinde 17 yaylada toplamda 335 işlem yapılarak 732 dekar mera arazisi işgalden kurtarılmıştır. Halen yaylalarda işgal kaldırma çalışmaları devam etmektedir. Birçok vatandaşımız da kendi işgallerini kendileri kaldırmaktadır” dedi.

“ÖZEL SEKTÖRE TAHSİS EDİLMESİ VEYA KİRALANMASI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Ümit son olarak ise yaylalardaki yıkımlara ilişkin ortaya atılan iddialarla ilgili şunları aktardı:

At Yaylasının kamu ya da özel sektöre tahsis edilmesi veya kiralanması asla söz konusu değildir. Mera ve yaylalarla ilgili yapılan işgal kaldırma işlemleri tamamen yasalara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki idarenin yaptığı her uygulama hakkında yasa yolları açıktır. Yapılan işgal kaldırma çalışmalarını, meraları talan etmek isteyen rant peşindeki bazı şahıslar basın - yayın organlarında ve internet sahifelerinde bilerek veya bilmeyerek istismar etmektedirler. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın usulüne uygun olarak yaptıkları barınakları hariç olmak üzere, tüm meralarımızdaki kaçak çitler ve İmar Barışı Yasası gereğince 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar kaldırılarak, meralar tamamen hayvancılık yapan vatandaşlarımızın faydalanmalarına sunulacaktır. Yaylaların korunması konusunda görevini yapmayan her kişi ve kurum hakkında yasal işlem yapılacaktır. Halkımızın ve özellikle hayvancılık yapan tüm vatandaşlarımızın ortak malı olan meraların korunmasında emeği geçen ve katkı sağlayan tüm muhtarlarımıza, diğer kamu görevlilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 12:58