Dikkat Çekici Paylaşım!

Haber: Ceylan Beykoz

Dört bir yanı ormanlarla kaplı olan ilimiz Bolu’da zaman zaman orman içerisinde çöp dolu manzaralarla karşılaşıyoruz. Ormanları adeta bir çöplük gibi kullanan duyarsız vatandaşlar sebebiyle birçok canlının yaşam alanı işgal ediliyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü resmi sosyal medya hesaplarından duyarsız insanlara karşı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. “Ormana çöp atanlara ne söylemek isterdiniz? Yoruma bekleriz” ifadelerine yer verilen paylaşımda binlerce vatandaş yorumlarda bir araya geldi. Duyarsızca ormanları çöpleriyle kirletenlere, sosyal medyadan tepkiler yağdı.

İŞTE O TEPKİLERDEN BAZILARI;

· Çocuklarımıza önce eğitim ve ahlak öğretilmeli. Çünkü çekirdek aileler çocuklara artık müdahale edemiyor. Söylemek istediğim ‘Nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak’ Allah hidayet versin...

· "Hayvan yapmaz bu yaptığınızı" demek isterim

· Allah'tan korkun diyorum

· Tam bir rezalet bu insanlar evlerinde de böyledir mutlaka. Orman bizim evimiz temiz tutmalıyız.

· İnsan dünyanın başına gelebilecek en büyük felâkettir.

· Evinizdeki odalara da atıyor musunuz?