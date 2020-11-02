Dikkat! Çok yüksek riskli bölgedesiniz

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde Ekim ayı itibariyle yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vakaları ilimizde de yayılmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulamasında ilimizin en yoğun yaşam alanları “ÇOK YÜKSEK RİSKLİ” olarak kırmızı renk alırken hasta sayıları da her geçen gün artmaya devam ediyor. İlimizdeki koronavirüs hastası sayısındaki artış Sağlık Bakanlığı raporlarında da apaçık görülüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından covid19.saglik.gov.tr sitesinde günlük olarak yayınlanan raporlara göre ilimiz Bolu; Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illeri ile birlikte Doğu Marmara bölgesinde yer alıyor. Doğu Marmara Bölgesindeki günlük hasta sayılarına baktığımızda artış göze çarparken hastaneye yatışı yapılan hasta sayısının da yüksek oluşu dikkat çekiyor.

Son yayınlanan raporlara göre 27 Ekim’de ilimiz Bolu’nun da içinde bulunduğu Doğu Marmara’daki 8 ilde 263 hasta; 28 Ekim’de 284 hasta ve 29 Ekim’de ise 309 hasta tespit edildi. Bu rakamlara bakıldığında bölgede il başına düşen günlük hasta sayısı 34-38 arasında. Öte yandan ülkemizde vakaların en yüksek olduğu il olan İstanbul’daki günlük hasta sayısında yaşanan artışın Anadolu’ya geçiş güzergahı üzerinde olan ilimiz Bolu’yu da büyük bir şekilde etkilediği belirtiliyor. Ayrıca yaş grubuna bakıldığında 25-49 yaş aralığının koronavirüs hastaları arasında en yüksek paya sahip olduğu raporda yer alan bir diğer bilgi.