banner133

banner101

08 Ekim 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Dikkat deprem riski var!

    Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal, ilimiz Göynük ilçesinde birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi. Bu konuyu araştıran gazetemiz Kaya gazı yüzünden yurt dışında çevre felaketleri yaşanıldığı öğrendi.

    05 Ekim 2017 Perşembe 11:59
    Bu haber 3311 kez okundu
    Dikkat deprem riski var!

    Haber; Semih Baykal

    Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi’nde konuşan ‘Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’ Başkanı Güven Önal, ilimiz Göynük ilçesinde birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi. Kaya gazı yüzünden yurt dışında çevre felaketleri yaşanıldığı bilgisine ulaşan haber ekibimiz konuyu detaylı şekilde araştırdı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal’ın açıklamasının ardından çevrede ticari faaliyetin genişleyeceğini düşünen halk çok sevinirken, ülkemiz için önemli olan enerji kaynaklarından birinin Göynük’te bulunması vatandaşı mutlu etmişti. Haber ekibimiz bu mutluluğu bozacak bilgilere ulaştı.

    ÖRNEKLER ÇOK KÖTÜ

    Eğer bu kaya gazı rezervi doğru yöntemlerle çıkarılmazsa çevre felaketlerine yol açabileceği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde, kaya gazını çıkarmak için uygulanan yöntem olan yatay sondajla, yüksek basınçlı kimyasallı su ve kum kullanılarak çatlatma/kırılma (fracking) kullanıldı. Bu yöntemde bol miktarda su kullanılması sonucu, kimyasalların yer altı su kaynaklarına sızması ve toprağın kimyasallar ile kirlendiği öğrenildi. Ayrıca kaya gazı boşalınca oluşacak alanın 1. Derece deprem bölgesi olan Göynük’te yer sarsıntılarını tetikleye bileceği belirtildi.

    DİKKAT ETMEK GEREK

    Öte yandan 2011 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yayımlanan rapora göre, son 10 yılda hidrolik çatlama uygulanan 20 bin kuyuda tespit edilen sorunlar incelendi. İncelenen raporlarda 43 ciddi su kirliliği olayına rastlandı. Bu 43 vakanın 21’in de yer altı suyunun gaz ve hidrolik çatlatma sıvısı ile kirlendiği, 15’inde şantiye çevresinde yüzeyde kirlilik oluştuğu, 4’ünde su çekimi ve hava kirliliği sorunları, 3’ünde ise atık toplama sorunlarının bulunduğu görüldü. Aynı raporda,  bu konudaki riskin büyük olduğu ve sadece birkaç kuyudaki hatalı işletmenin bile ciddi çevre sorunları yaratabileceğine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

    DEPREM RİSKİ VAR!..

    Aynı zamanda kaya gazının çıkarmanın diğer riski deprem. Gazın çıkarılması için uygulanan teknikte parçalanan büyük kayaklar yüzünden ciddi boyutta depremler yaşanabileceği öngörülüyor. Bununla beraber iklim değişikli uzmanları da kaya gazının bir fosil yakıt olduğunu ve yüksek oranda karbondioksit içerdiği için endişeli. İlimiz Göynük ilçesinde bulunan kaya gazı rezervlerinin çıkarılması için henüz biri girişim olup olmadığı bilinmezken, olası çevre felaketleri ise vatandaşın gözünü korkutuyor.

    Anahtar Kelimeler: Yurt, Madenciliğini, Geliştirme, Vakfı, Başkanı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SINAV KARMAŞASINDA ÖĞRETMEN
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gözlerden kaçanlar
  • Mustafa Cop Mustafa Cop T.C.BOLU BELEDİYESİ/ 05/10/2017 TARİHLİ “MECLİS” İNDEN “NOTLAR”…
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu SUİİSTİMAL BUNUN NERESİNDE?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel METAL YORGUNLUĞUNUN BİZLERE ETKİSİ
  • Suat Tosun Suat Tosun BULUTLARI ANLAMAK
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Musul'u Ecdadınız Halifeye Sorun!
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İYİ KÖTÜ ÇİRKİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz İki Farklı Boluspor
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR UN EN İYİ ONBİRİ …
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İnancıyla taban tabana zıt yaşamak
  • Gürkan Dura Gürkan Dura ÖNCE İNANMAK GEREK
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR 2023’mü önemli yoksa 2039’mu?
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Yollar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Çok ilginç Bakanlık bildirime kapatmış
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BAKIN SORUN NERDE ANLATAYIM;
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tozlu Raflar’ da Bolu
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ MAİDE SURESİNİN 54. AYETİ ( X )
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk LAF CAMBAZI MÜHENDİSLİĞİ
  • Nihal Eker Nihal Eker ÖFKE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayvanlar…
  • ÖMER ERU ÖMER ERU YİRMİALTI AĞUSTOS SABAHI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş CENAZE ARTİSTLERİ !
  • Seyfi Alp Seyfi Alp Sezon başında Boluspor’a başarı dilerken
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur TAŞLIYAYLA GÖLETİ ve BÜYÜKSU HAVUZ ve GEZİNTİ MEKANLARININ SPOR TURİZMİNDEKİ YERİ
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129

    banner124