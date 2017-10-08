Haber; Semih Baykal

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji Hammaddeleri ve Enerji Zirvesi’nde konuşan ‘Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’ Başkanı Güven Önal, ilimiz Göynük ilçesinde birkaç milyar tonluk kaya gazı rezervi bulunduğunu söyledi. Kaya gazı yüzünden yurt dışında çevre felaketleri yaşanıldığı bilgisine ulaşan haber ekibimiz konuyu detaylı şekilde araştırdı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Güven Önal’ın açıklamasının ardından çevrede ticari faaliyetin genişleyeceğini düşünen halk çok sevinirken, ülkemiz için önemli olan enerji kaynaklarından birinin Göynük’te bulunması vatandaşı mutlu etmişti. Haber ekibimiz bu mutluluğu bozacak bilgilere ulaştı.

ÖRNEKLER ÇOK KÖTÜ

Eğer bu kaya gazı rezervi doğru yöntemlerle çıkarılmazsa çevre felaketlerine yol açabileceği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde, kaya gazını çıkarmak için uygulanan yöntem olan yatay sondajla, yüksek basınçlı kimyasallı su ve kum kullanılarak çatlatma/kırılma (fracking) kullanıldı. Bu yöntemde bol miktarda su kullanılması sonucu, kimyasalların yer altı su kaynaklarına sızması ve toprağın kimyasallar ile kirlendiği öğrenildi. Ayrıca kaya gazı boşalınca oluşacak alanın 1. Derece deprem bölgesi olan Göynük’te yer sarsıntılarını tetikleye bileceği belirtildi.

DİKKAT ETMEK GEREK

Öte yandan 2011 yılında Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından yayımlanan rapora göre, son 10 yılda hidrolik çatlama uygulanan 20 bin kuyuda tespit edilen sorunlar incelendi. İncelenen raporlarda 43 ciddi su kirliliği olayına rastlandı. Bu 43 vakanın 21’in de yer altı suyunun gaz ve hidrolik çatlatma sıvısı ile kirlendiği, 15’inde şantiye çevresinde yüzeyde kirlilik oluştuğu, 4’ünde su çekimi ve hava kirliliği sorunları, 3’ünde ise atık toplama sorunlarının bulunduğu görüldü. Aynı raporda, bu konudaki riskin büyük olduğu ve sadece birkaç kuyudaki hatalı işletmenin bile ciddi çevre sorunları yaratabileceğine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.

DEPREM RİSKİ VAR!..

Aynı zamanda kaya gazının çıkarmanın diğer riski deprem. Gazın çıkarılması için uygulanan teknikte parçalanan büyük kayaklar yüzünden ciddi boyutta depremler yaşanabileceği öngörülüyor. Bununla beraber iklim değişikli uzmanları da kaya gazının bir fosil yakıt olduğunu ve yüksek oranda karbondioksit içerdiği için endişeli. İlimiz Göynük ilçesinde bulunan kaya gazı rezervlerinin çıkarılması için henüz biri girişim olup olmadığı bilinmezken, olası çevre felaketleri ise vatandaşın gözünü korkutuyor.

