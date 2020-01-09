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Dikkat donacağız

Bolu Meteoroloji İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ilimizde Perşembeyi Cumaya bağlayan gece hava sıcaklığı eksi 8 dereceye kadar düşeceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Dikkat donacağız

Haber: C. Kutay AYKAN

İlimizde kar yağışının kendisini göstermesiyle birlikte gece hava sıcaklıklarında düşüşler meydana gelmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Ocak ayının 3 ila 5’inin gecesinde hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken, Perşembeyi Cumaya bağlayan gece ayın en düşük sıcaklığı yaşanacak. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, o gece hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşeceği ve don olayının yaşanılabileceği söylendi.

Yetkililer ayrıca, Perşembe günü kar yağışının duracağı, Cuma ve Cumartesi günü güneşin hafifte olsa kendisini göstereceğini, Pazar günü de havanın karla karışık yağmur şeklinde geçeceği belirtildi. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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