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02 Şubat 2017 Perşembe
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    • Dikkat elektirik kesintisi

    Bolu’da planlı bakım çalışmaları nedeni ile merkez ve merkeze başlı hahalle, köy ve ilçelerde elektirik kesintisi olacağı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre kesinti yapılacak bölge ve tarihleri şu şekilde;

    02 Şubat 2017 Perşembe 07:19
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    Dikkat elektirik kesintisi

    04.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Karacasu Beldesi,

    04.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 14:00 ile 17:30 arasında Mesciler Köyü,

    04.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 14:00 ile 17:30 arasında Karacasu Beldesi,

    04.02.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 11:00 ile 16:00 arasında Sazlar Köyü,

    05.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 11:30 ile 13:30 arasında Asılbey Mah.,

    05.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Asılbey Mah.,

    05.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Aşağı Soku  Mah., Sanayi Sitesi,Gölyüzü Mah., Köroğlu Mah.,

    05.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Bürnük Köyü, Rüzgarlar Köyü, Baltalı Köyü, Afşar Köyü, Kuzörendağlı Köyü, Kuzörenemirler Köyü, Nuhlar Köyü, Aşağı Kuzören Köyü, Kırha Köyü, Yenigüney Köyü, Kol Köyü, Yuva Yaylası, AlıçörenÇaydurt Mah.,Aşağıkuldan Köyü, Yukarıkuldan Köyü, Akıncılar Yaylası,

    05.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında arasındaBürnük Köyü, Rüzgarlar Köyü, Baltalı Köyü, Afşar Köyü, Kuzörendağlı Köyü, Kuzörenemirler Köyü, Nuhlar Köyü, Aşağı Kuzören Köyü, Kırha Köyü, Yenigüney Köyü, Kol Köyü, Yuva Yaylası, AlıçörenÇaydurt Mah.,Aşağıkuldan Köyü, Yukarıkuldan Köyü, Akıncılar Yaylası

    06.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Çaygökpınar Köyü Karalar Mah.,

    06.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Çaygökpınar Köyü Karalar Mah.,

    06.02.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 11:00 ile 12:00 arasında Kargıbayramlar Mah.,

    06.02.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Kargıbayramlar Mah. Işıklar Mah.,

    07.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Yenicepınar Köyü,

    07.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Yenicepınar Köyü,

    07.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Tekkedere Köyü, Işıklar Köyü, Yenipelitcik Köyü, Bozarmut Köyü,

    08.02.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Gücükler Köyü, Otoyol Tesisleri,

    12.02.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Kadılar Mah.,

     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Planlı, Bakım, çalışmaları, Nedeni

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