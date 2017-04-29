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29 Nisan 2017 Cumartesi
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    • Dikkat elektirikler kesilecek

    Sedaş tarafından yapılan acıklamadan bazı ilçe ve merkeze bağlı bazı mahallelerde elektirik kesintisi olacağı açıklandı.

    29 Nisan 2017 Cumartesi 07:46
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    Dikkat elektirikler kesilecek

    Kesinti yapılacakl bölgeler şu şekilde; 02.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Kavallar Köyü Hanyeri Mah.,

    02.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Kavallar Köyü,

    03.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kuzörendağlı Köyü,

    03.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Yakabayat Köyü Bayat Mah.,

    03.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Yıldırım Beyazıt Mah.,Değirmen Yanı Mah.,

    06.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Büyükcami Mah.,

    07.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Çıkınlar Mah.,Karacaağaç Mah.,

    09.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacıhalimler Köyü, Yazılar Topalllar Yaylası, Beyderesi Yaylası, Hacıhalimler Yaylası, Dedeler Göncek Yaylası,

     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

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