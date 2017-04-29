Kesinti yapılacakl bölgeler şu şekilde; 02.05.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Kavallar Köyü Hanyeri Mah.,
02.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Kavallar Köyü,
03.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kuzörendağlı Köyü,
03.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Yakabayat Köyü Bayat Mah.,
03.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Yıldırım Beyazıt Mah.,Değirmen Yanı Mah.,
06.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Büyükcami Mah.,
07.05.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Çıkınlar Mah.,Karacaağaç Mah.,
09.05.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacıhalimler Köyü, Yazılar Topalllar Yaylası, Beyderesi Yaylası, Hacıhalimler Yaylası, Dedeler Göncek Yaylası,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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