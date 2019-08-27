Dikkat! Elektrik kesintisi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. merkeze bağlı bazı köylerde 29 Ağustos tarihinde yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Dikkat! Elektrik kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos Perşembe günü saat 09:00 ile 09:30 - 16:30 ile 17:00 arasında merkez ilçeye bağlı Doğancı Köyü, Gölköy Köyü, Güneyfelakettin Köyü, Kuzfındık Köyü, Pelitcik Köyü, Pelitçik Türkmenler-Karabozlar-Karamankaya-Karagözler Mahalleleri, Saççılar Köyü, Sultanbey Köyü, Topardıç Köyü, Çepni Köyü,Gövem Piroğlu Köyleri Yaylası ve yine aynı tarihte saat 09:00 ile 17:00 arasında Ketenler Aşağı Mah., Ketenler Yukarı Mah., Sebenardı köylerinde yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Esra Perçin

Esra Perçin

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