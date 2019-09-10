Dikkat! Elektrik Kesintisi

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. merkez mahalle ve köyler ile Mudurnu, ilçesine bağlı Dedeler Köyü’nde 12 Eylül tarihinde yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Dikkat! Elektrik Kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde merkez ilçeye bağlı Sümer ve Tepecik Mahallelerinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, Elmalık Köyü, Yeşilköy Köyü, Boludağı Karanlıkdere Mevkiinde de saat 09:00 ile 11:00 arasında ve Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler Köyü’nde saat 09:30 ile 13:00 arasında yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları ve 3.şahıs tarafından yapılan fiziki irtibat veya bakım onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 10:30
Esra Perçin

Esra Perçin

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