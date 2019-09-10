Dikkat! Elektrik Kesintisi

Haber: Aysun Beykoz

SEDAŞ’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 12 Eylül tarihinde merkez ilçeye bağlı Sümer ve Tepecik Mahallelerinde saat 09:00 ile 17:00 arasında, Elmalık Köyü, Yeşilköy Köyü, Boludağı Karanlıkdere Mevkiinde de saat 09:00 ile 11:00 arasında ve Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler Köyü’nde saat 09:30 ile 13:00 arasında yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları ve 3.şahıs tarafından yapılan fiziki irtibat veya bakım onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2019, 10:30