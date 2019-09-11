Dikkat! Elektrik kesintisi

Haber: Birol Ertunç

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ilimizin bazı ilçelerinde ve köylerinde elektrik kesintilerinin yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda:

14.09.2019 tarihinde ilimiz MENGEN ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında YUMRUTAŞ KÖYÜ KERTİL MAHALLESİ’NDE,

14.09.2019 tarihinde ilimiz MERKEZ ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında KÜRKÇÜLER MAHALLESİ, PİRAHMETLER KÖYÜ, AĞAÇÇILAR KÖYÜ, KIZILAĞIL KÖYÜ, AT YAYLASINDA,

14.09.2019 tarihinde ilimiz KIBRISCIK ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında BELEN KÖYÜ, BESLEN MAHALLESİNDE,

Üçüncü şahıs tarafından yapılmakta olan fiziki irtibat ve/veya bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 14.09.2019 tarihinde MERKEZ ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında AŞAĞISOKU MAHALLESİ, KURUÇAY MAHALLESİNDE,

14.09.2019 tarihinde MUDURNU ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında KAYGANA MAHALLESİ, SEYRANCIK MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESİNDE elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verildiği bildirildi.