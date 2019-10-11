Dikkat! Elektrik kesintisi

Haber: Birol Ertunç

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 13 Ekim Pazar günü ilimiz Mengen ilçesinde 4 mahalle, 39 köyde; Merkez ilçede 3 mahalle, 9 köyde, 6 yaylada; Mudurnu’da ise 1 köyde elektrik kesintisi yapılacak. Pazar günü planlanan saatlerde elektrik kesintisi yapılacak yerler şu şekilde sıralandı:

“-MENGEN ilçesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Beşler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Tabaklar Mahallesi, Türkbeyli Mahallesi, Pazarköy Köyü, Yumrutaş Köyü, Dereköy Köyü, Demirciler Köyü, Kavacık Köyü, Konak Köyü, Çubuk Köyü, Kıyaslar Köyü, Bölükören Köyü, Akören Köyü, Yellicedemirciler Köyü, Başyellice Köyü, Köprübaşı Köyü, Kayabükü Köyü, Sazlar Köyü, Teberikler Köyü, Kuzgöl Köyü, Kadısusuz Köyü, Aktepe Köyü, Düzağaç Köyü, Nazırlar Köyü, Düzköy Köyü, Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, Ruknettin Köyü, Karaishak Köyü, Kavacık Köyü, Akçakoca Köyü, Gözecik Köyü, Alibeyler Köyü, Arak Köyü, Karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü, Çayköy Köyü, Karaşıhlar Köyü, İlyaslar Köyü, Banaz Köyü, Eskipazara Bağlu Sofular ve Hasanlar Köyleri

-MERKEZ ilçesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Kılıçarslan Mahallesi, Umutkent Mahallesi, Yaşamkent Mahallesi; saat 09.00 ile 17.00 arasında Pelitçik Köyü, Kuzfındık Köyü, Saccılar Köyü, Belkaraağaç Köyü, Güneyfelakettin Köyü, Ketenler Köyü, Karca Köyü, Sebenardı Köyü, Topardıç Köyü, Pelitçik Yaylası, Gövem Piroğlu Yaylası, Sultanköy Yaylası, Çepni Yaylası, Karca Kabak Yaylası, Seben Hacıoğlan Yaylası,

- MUDURNU ilçesinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Karataş Köyü”

Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.