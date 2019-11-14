Dikkat! Elektrik kesintisi

Haber: N. Halid Altundal

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ilimiz Merkez, Mudurnu, Mengen ve Göynük ilçelerinde 16 Kasım Cumartesi günü; Merkez, Mudurnu, Göynük ve Gerede ilçelerinde 17 Kasım Pazar günü planlı kesinti yapılacak.

SEDAŞ’tan planlanan elektrik kesintileri ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“16 Kasım Cumartesi günü ilimiz Mudurnu ilçesinde saat 09.30 ile 16.00 arasında Göncek Köyü, Yaylabeli Köyü, Sırçalı Köyü, Cuma Köyü, Beyderesi Köyü, Dağyolu Köyü, Sarpuncuk Köyünde; ilimiz Merkez ilçesinde saat 16.30 ile 18.00 arasında Çıkınlar Mahallesi, saat 10.00 ile 15.00 arasında Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, saat 09.30 ile 17.30 arasında Küplüce Köyü, Merkeşler Köyü Özlemler Mahallesinde; ilimiz Mengen ilçesinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kayıslar Köyü, Mamatlar Köyü, Kadılar Köyü, Emirler Köyü, Küçükkuz Köyü, Çorakkadirler Köyü, Çorakmıtırlar Köyünde; ilimiz Göynük ilçesinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kayabaşı Köyünde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

17 Kasım Pazar günü ilimiz Mudurnu ilçesinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Ferüz Köyünde; ilimiz Göynük ilçesinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Kayabaşı Köyünde; ilimiz Merkez ilçesinde saat 14.00 ile 17.00 arasında Akpınar Mah., Semerkant Mahallesi, saat 09.00 ile 12.30 arasında Elmalık Köyü, Yeşilköy Köyünde 3. şahıs tarafından yapılmakta olan fiziki irtibat ve/veya bakım onarım çalışmaları nedeniyle; ayrıca ilimiz Gerede ilçesinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Demirciler Mahallesi ve Deri Sanayi Bölgesinde SEDAŞ tarafından planlı kesinti uygulanacaktır.”