Dikkat! Elektrik kesintisi

Haber: N. Halid Altundal

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ilimiz Merkez ilçesi dahil olmak üzere Mengen, Mudurnu ve Gerede’de elektrik kesintileri uygulanacak.

15 ARALIK PAZAR GÜNÜ

SEDAŞ’tan yapılan duyuruda 15 Aralık Pazar günü ilimiz MERKEZ ilçesinde saat 15.00 ile 17.30 arasında Aşağısoku Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Yukarısoku Mahallesinde; saat 09.30 ile 13.30 arasında Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesi, Sandallar Mahallesinde; saat 13.00 ile 16.00 arasında Karaçayır Mahallesi, Sümer Mahallesi, Tabaklar Mahallesinde; saat 09.30 ile 12.00 arasında Aşağısoku Mahallesi, Karacaağaç Mahallesi, Kuruçay Mahallesi, Köroğlu Mahallesi, Çıkınlar Mahallesinde;

ilimiz MENGEN ilçesinde saat 01.00 İle 10.00 Arasında Beşler Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Tabaklar Mahallesi, Türkbeyli Mahallesi, Karapınar Mahallesi, Pazarköy Köyü, Yumrutaş Köyü, Dereköy Köyü, Demirciler Köyü, Kavacık Köyü Kökem Mahallesi, Konak Köyü, Çubuk Köyü, Kıyaslar Köyü, Bölükören Köyü, Akören Köyü, Yellicedemirciler Köyü, Başyellice Köyü, Köprübaşı Köyü, Kayabükü Köyü, Sazlar Köyü Teberikler Köyü, Kuzgöl Köyü, Kadısusuz Köyü , Aktepe Köyü, Düzağaç Köyü, Nazırlar Köyü, Düzköy Köyü, Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, Ruknettin Köyü, Karaishak Köyü, Kavacık Köyü, Akçakoca Köyü, , Gözecik Köyü, Alibeyler Köyü, Arak Köyü, Karacalar Köyü, Demirciler Köyü, Sarıkadılar Köyü, Çayköy Köyü , Karaşıhlar Köyü, İlyaslar Köyü, Banaz Köyü, Eskipazar Hasanlar Köyü, Sofular Köyünde;

ilimiz Gerede ilçesinde saat 01.00 İle 10.00 arasında Gerede Şehir Merkezinin tamamı, bağlı köy ve yaylaların tamamında elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.

16 ARALIK PAZARTESİ

SEDAŞ duyuru devamında ise 16 Aralık Pazar günü ilimiz MERKEZ ilçesinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Alıçören Köyünde; MUDURNU ilçesinde saat 09.30 ile 14.00 arasında Gürçam Köyünde, MENGEN ilçesinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Türkbeyli Mahallesi, saat 09.30 ile 14.30 arasında Ağalar Köyünde elektrik kesileceği belirtildi.

17 ARALIK SALI

SEDAŞ ekipleri tarafından ilimiz MERKEZ ilçesinde 17 Aralık Salı günü ise saat saat 09.30 ile 10.00 arasında Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi; saat 16.30 ile 17.00 arasında Sağlık Mahallesi, Kültür Mahallesi; saat 09.30 ile 17.00 arasında Aşağısoku Mahallesi, Sağlık Mahallesinde; MUDURNU ilçesinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Karataş Köyünde; saat 10.00 İle 13.00 Arasında Beyderesi Köyü, Cuma Köyü, Sırçalı Köyü, Yaylabeli Köyü, Dağyolu Köyü, Sırçalı Köyü Yaylasında; GEREDE ilçesinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Balcılar Köyü, Süllertoklar Köyü, Sipahiler Köyü, Yazıköy Köyünde; saat 13.30 ile 17.30 arasında Kazanlar Köyü, Aktaş Köyü, Yenecik Köyü, Bünüş Köyü, Dağkara Köyü, Danişmentler Köyü, Ağızörengüney Köyü, Yakaboy Köyü, İnköy Köyü, Yazıköy Kayıkiraz Üçpınar Yaylaları, Yünlü Yaylasında elektrik kesintisi yaşanacak.

18 ARALIK ÇARŞAMBA

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ayrıca ilimiz GEREDE ilçesinde 18 Aralık Çarşamba günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Akbaş Köyü, Hasanlar Köyü, Kalaç Köyü, Külef Köyü, Mukamlar Köyü, Zeyneller Köyü, Çalaman Köyü, Çukurca Köyünde; MUDURNU ilçesinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Mangırlar Köyü, Samat Köyü, Sarıyar Köyü, Çepni Köyü, Örencik Köyü, Delice Köyü, Alpağut Köyü, Sürmeli Köyünde; MERKEZ ilçesinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Borazanlar Mahallesi, Paşaköy Mahallesinde;

19 ARALIK PERŞEMBE

İlimiz MERKEZ ilçesinde saat 09.30 ile 13.00 arasında Sağlık Mahallesi, Dodurga Mahallesi, Çömlekçiler Köyü, Bakırlı Köyü, Kozlu Köyü, Salıbeyler Yaylası, Dodurga Yaylası, Yukarısoku Fasıl Yaylasında; saat 09.30 ile 15.30 arasında Kültür Mahallesi, İzzet Baysal Mahallesi, Alpağutbey Mahallesi, Çakmaklar Mahallesi, Salıbeyler Mahallesinde; GEREDE ilçesinde saat 09.30 ile 11.30 arasında Kavacık Köyü, Çukurca Köyü, Kösreli Köyünde; MENGEN ilçesinde saat 09.30 ile 14.00 arasında BEŞLER Mahallesinde elektrik verilemeyecek.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2019, 12:15