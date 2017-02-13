16.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Ovadüzü Mah., Okçular Mah., Örencik Köyü,
16.02.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 15:00 arasında Düzağaç Köyü,
16.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,Camiatik Mah.,
16.02.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 08:30 ile 17:30 arasında Çavuşlar Mah., Yayalar Köyü, Deveciler Köyü, Adaköy Köyü, Doğancılar Köyü, Ömerpaşalar Köyü, Gücükler Köyü,
17.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
17.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,
17.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Camiatik Mah.,
18.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kılıçarslan Mah.,Beşkavaklar Mah., İzzet Baysal Mah., Alpağut Mah., Alpagutbey Mah., Kültür Mah.,
18.02.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Düzağaç Köyü,
18.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
18.02.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Camiatik Mah.,
20.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kındıra Köyü,
20.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Kındıra Köyü,
20.02.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 13:00 arasında Gokcesu Beldesi Dedeoğlu Atatürk Mah.,
21.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Kındıra Köyü,
21.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Kındıra Köyü,
21.02.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 13:00 arasında GokcesuBeldesi Göçler Mah.,
22.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Saraycık Köyü,
22.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Saraycık Köyü,
23.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Susuzkınık Köyü,
24.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 15:30 arasında Yenicepınar Köyü,
25.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Vakıfgeçitveren Köyü,
27.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Sağlık Mah.,
27.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yukarısoku Mah.,
27.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Yukarısoku Mah.,
27.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yukarısoku Mah.,
28.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında YukarısokuMah., Aşağı Soku Mah.,
28.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Kültür Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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