26.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Küçük Sanayi Sitesi,
28.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Gökören Köyü,
28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Gökören Köyü,
28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Tavşansuyu Köyü,
28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Tavşansuyu Köyü,
28.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Demirciler Köyü,
01.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Örencik Köyü,
01.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 15:30 arasında Gölköy Köyü,
02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Tavşansuyu Köyü,
02.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Sağlık Mah., Dodurga Mah.,
02.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 17:30 arasında Buyuk Berk Mah.,
02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Tavşansuyu Köyü,
02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Tavşansuyu Köyü,
04.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Sürmeli Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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