banner128

banner101

22 Şubat 2017 Çarşamba
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Dikkat elektrik kesintisi

    Sedaş tarafından 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Merkez, ilçe ve köylerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

    22 Şubat 2017 Çarşamba 09:00
    Bu haber 146 kez okundu
    Dikkat elektrik kesintisi

    26.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Küçük Sanayi Sitesi,

    28.02.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Gökören Köyü,

    28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Gökören Köyü,

    28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Tavşansuyu Köyü,

    28.02.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Tavşansuyu Köyü,

    28.02.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Demirciler Köyü,

    01.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Örencik Köyü,

    01.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 15:30 arasında Gölköy Köyü,

    02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Tavşansuyu Köyü,

    02.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Sağlık Mah., Dodurga Mah.,

    02.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 17:30 arasında Buyuk Berk  Mah.,

    02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 14:00 ile 15:00 arasında Tavşansuyu Köyü,

    02.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 12:00 ile 13:00 arasında Tavşansuyu Köyü,

    04.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Sürmeli Köyü,

    Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Sedaş, 26, Şubat,, 4

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu’da“ ACİL işi tamam” mı ?..
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Ahlak, namus nedir, ne işe yarar?
  • Makinist Makinist Biraz matematik yapalım!..
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER ERKEKLİK ve ÖFKE ÜZERİNE…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÜVENSİZLİK
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bayanlar-baylar evet mi hayır mı
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ EVET-HAYIR YARIŞINDA ENSAR VAKFI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Olmadı Ercoşkun!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Sonsuzluğun Keşfi
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Kar Taneleri
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Üçlü filtre testi…
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR OYNATMAYA AZ KALDI
  • Aydın Hitit Aydın Hitit CIK CIK CIK…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK REFERANDUM SÜRECİ
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım CELLADIN ELİNE DÜŞERKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker FARKINDALIK
  • Suat Tosun Suat Tosun SALYANGOZ LOGOLU GÖYNÜK
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Bu Ülke Hepimizin
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş KÖMÜR ÇOCUKLARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU Kahraman Fethi ölmedi
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129