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27 Şubat 2017 Pazartesi
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    • Dikkat elektrik kesintisi

    Sedaş tarafından 4-6 Mart tarihleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bolu Merkez, ilçe ve köylerinde planlı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

    27 Şubat 2017 Pazartesi 07:14
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    Dikkat elektrik kesintisi

    04.03.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sağlık Mah., Sarıcalar Mah., Çömlekçiler Köyü, Fasıl Köyü, Bakırlı Köyü, Kozlu Köyü,

    04.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Çıkınlar Mah., Köroğlu Mah.,

    04.03.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,

    04.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacımusalar Köyü, Karşıköy Köyü, Gelinözü Köyü, Ormanpınar Köyü,

    05.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Tabaklar Mah.,

    05.03.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında Kayalıdere Köyü, Bayındır Köyü,

    05.03.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,

    05.03.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gücükler Köyü,

    06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çamyayla Köyü,

    06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sümer Mah.,

    06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sümer Mah.,

     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

    Anahtar Kelimeler: Sedaş, 4-6, Mart, Tarihleri, Bakım

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