04.03.2017 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sağlık Mah., Sarıcalar Mah., Çömlekçiler Köyü, Fasıl Köyü, Bakırlı Köyü, Kozlu Köyü,
04.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Çıkınlar Mah., Köroğlu Mah.,
04.03.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,
04.03.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacımusalar Köyü, Karşıköy Köyü, Gelinözü Köyü, Ormanpınar Köyü,
05.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:00 ile 12:00 arasında Tabaklar Mah.,
05.03.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında Kayalıdere Köyü, Bayındır Köyü,
05.03.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Asılbey Mah.,
05.03.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Gücükler Köyü,
06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Çamyayla Köyü,
06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sümer Mah.,
06.03.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Sümer Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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