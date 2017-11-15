18.11.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sümer Mah., Tepecik Mah.,
18.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Sümer Mah., Tepecik Mah.,
18.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sümer Mah.,
18.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Tepecik Mah., Sümer Mah.,
19.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Karamurat Köyü, Çağşak Köyü, Dereköy Köyü,
20.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sağlık Mah.,
20.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 13:30 arasında Sağlık Mah.,
20.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sağlık Mah.,
20.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Çağşak Köyü, Karamurat Köyü, Dereköy Köyü, Karacasumandıra Köyü,
21.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Gölyüzü Mah.,
21.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 12:30 ile 17:30 arasında Tımaraktaş Köyü, Taşcılar Köyü, Bostancılar Köyü, Kurtlar Köyü, Hüsamettindere Köyü, Uzunçam Köyü, Çamurluk Köyü, Yüzüncüyıl Köyü,
21.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Vakıfaktaş Köyü,
22.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kovucak Köyü,
22.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 13:30 ile 17:30 arasında Ilıca Köyü,
22.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 13:30 ile 17:30 arasında Ilıca Köyü,
25.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sağlık Mah.,
25.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sağlık Mah.,
25.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kültür Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!