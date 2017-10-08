İşte elektrik kesintisi olacak mahalle ve köyler;
09.10.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Dörtdivan ilçesinde saat 13:00 ile 14:00 arasında Adakınık Mah.,
09.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah.,
09.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 11:30 arasında Kültür Mah.,
10.10.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Gücükler Köyü,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 13:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 15:00 ile 17:30 arasında Sağlık Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 14:00 ile 16:00 arasında Sağlık Mah., Aşağı Soku Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 16:00 arasında Kültür Mah.,
10.10.2017 tarihinde Bolu i Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah.,
11.10.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 13:00 ile 18:00 arasında Kitirler Mah.,
11.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kılıçarslan Mah., Beşkavaklar Mah., Alpağut Mah., Alpagutbey Mah., Kültür Mah.,
11.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
13.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
13.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
16.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında Bekdemirler Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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