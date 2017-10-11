İşte elektrik kesintisi olacak mahalle ve köyler
14.10.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Asılbey Mah., Camiatik Mah.,
14.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 16:30 arasında Aşağı Soku Mah.,
14.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 16:30 arasında Aşağı Soku Mah.,
14.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
14.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 09:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
14.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 16:30 ile 17:00 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 10:00 arasında Çıkınlar Mah., Köroğlu Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 13:30 arasında Çıkınlar Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 14:30 ile 16:30 arasında Kültür Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 09:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
15.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 16:30 ile 17:00 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
16.10.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Salur Köyü,
16.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 16:30 arasında Değirmenbeli Köyü,
16.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 16:30 ile 17:30 arasında Tetemeçele Köyü,
17.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 17:00 arasında Kültür Mah., Sağlık Mah.,
17.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:00 ile 09:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
17.10.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 16:30 ile 17:00 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
18.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında Fındıcak Köyü,
19.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında Delice Köyü,
20.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 10:30 arasında Fındıcak Köyü,
20.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 11:00 ile 12:00 arasında Yazılar Köyü,
21.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 14:30 arasında Delice Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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