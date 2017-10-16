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16 Ekim 2017 Pazartesi
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    • Dikkat elektrik kesintisi var

    SEDAŞ ilimizde planlı elektrik kesintisine devam ediyor. 19 Ekim 09 Kasım tarihleri arasında köylerde elektrik kesintileri olacak. SEDAŞ, elektrik kesilecek olan bölgelerde vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

    16 Ekim 2017 Pazartesi 15:20
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    Dikkat elektrik kesintisi var

    İşte elektrik kesilecek köyler

    19.10.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Çamlıca Köyü,

    24.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Çağşak Köyü,

    24.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Tosunlar Köyü,

    25.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Ormanpınar Köyü, Gelinözü Köyü, Karşıköy Köyü, Dolayüz Köyü, Karacakaya Mah.,

    26.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Kurtlar Köyü, Bostancılar Köyü, Taşcılar Köyü, Vakıfaktaş Köyü, Uzunçam Köyü, Çamurluk Köyü, Hüsamettindere Köyü, Tımaraktaş Köyü,

    31.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Bekdemirler Köyü,

    07.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Avdullar Köyü,

    09.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Avdullar Köyü,

     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Ilimizde, Planlı, Elektrik, Kesintisine

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