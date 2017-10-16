İşte elektrik kesilecek köyler
19.10.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Göynük ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Çamlıca Köyü,
24.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Çağşak Köyü,
24.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Tosunlar Köyü,
25.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Ormanpınar Köyü, Gelinözü Köyü, Karşıköy Köyü, Dolayüz Köyü, Karacakaya Mah.,
26.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Kurtlar Köyü, Bostancılar Köyü, Taşcılar Köyü, Vakıfaktaş Köyü, Uzunçam Köyü, Çamurluk Köyü, Hüsamettindere Köyü, Tımaraktaş Köyü,
31.10.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Bekdemirler Köyü,
07.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Avdullar Köyü,
09.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 15:00 arasında Avdullar Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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