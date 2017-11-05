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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Dikkat Elektrik kesintisi var

    SEDAŞ ilimizde planlı elektrik kesintisine devam ediyor. 09-14 Kasım tarihleri arasında mahallerde ve köylerdeki elektrik kesintileri olacak. SEDAŞ, elektrik kesilecek olan bölgelerde vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

    05 Kasım 2017 Pazar 03:45
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    Dikkat Elektrik kesintisi var

    İşte elektrik kesintisi olacak yerler

    09.11.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Gölyüzü Mah.,

    09.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Asılbey Mah., Camiatik Mah.,

    10.11.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 11:30 ile 17:30 arasında Çardak Köyü,

    10.11.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:30 ile 11:30 arasında Kuruca Köyü,

    10.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Sağlık Mah.,

    10.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 17:30 arasında Sağlık Mah.,

    10.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 14:30 arasında Sağlık Mah.,

    10.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 13:30 ile 17:30 arasında Sağlık Mah.,

    11.11.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ortaca Köyü,

    11.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Akıncılar Köyü, Adaköy Köyü, Gölbaşı Köyü, Hamzabey Köyü, Kemaller Köyü, Ören Köyü, Kındıra Köyü, Dereköy Köyü, Sarayköy Köyü, Çamlık Köyü, Eskiçağa Köyü,Camurcuk,

    12.11.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ortaca Köyü,

    12.11.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Örencik Köyü,

    12.11.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Örencik Köyü, Çubukköy Köyü,

    14.11.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kayısopran Köyü, Demircisopran Köyü,

     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.

     

    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Ilimizde, Planlı, Elektrik, Kesintisine

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