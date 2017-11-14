16.11.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu Merkezde saat 13:30 ile 15:30 arasında Kültür Mah.,
16.11.2017 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Ortaca Köyü,
16.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
16.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Asılbey Mah.,Camiatik Mah.,
17.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Gölbaşı Köyü,
17.11.2017 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Türkbeyli Mah.,
17.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Sümer Mah., Tepecik Mah.,
17.11.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Tepecik Mah., Sümer Mah.,
17.11.2017 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Karataş Köyü, Alpagut Köyü, Pelitözü Köyü, Dereçetinören Köyü, Gürçam Köyü, Fındıcak Köyü, Göllüören Köyü, Sarıyar Köyü, Çepni Köyü, Delice Köyü, Sürmeli Köyü, Örencik Köyü, Samat Köyü, Mangırlar Köyü, Bulanık Köyü, Yazılar Köyü, Dedeler Köyü, Göncek Köyü, Yaylabeli Köyü, Sırçalı Köyü, Cuma Köyü, Beyderesi Köyü, Dağyolu Köyü, Sarpıncık Köyü, Ferüz Köyü, Keçikıran Köyü, Hacıhalimler Köyü,
17.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
17.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Asılbey Mah.,Camiatik Mah.,
19.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
20.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Camiatik Mah.,Gölyüzü Mah.,
21.11.2017 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 11:00 arasında Dereköy Köyü,
21.11.2017 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında Bayramlar Mah., Çavuşlar Mah., Hacetler Mah., Yukarıdüğer Köyü, Aşağıdüğer Köyü, Aşağısayık Köyü, Yukarısayık Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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