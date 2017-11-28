İşte elektrik kesintisi olacak yerler
30.11.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 11:00 ile 12:00 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
02.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Aktaş Mah.,
02.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Aşağı Soku Mah.,
03.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Dağkent Mah.,
04.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Sağlık Mah.,
04.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:00 ile 16:00 arasında Dodurga Mah.,
05.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Ağaçcılar Köyü,
05.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 16:00 arasında Ovadüzü Mah.,
06.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Kürkçüler Mah.,
06.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Küçük Sanayi Sitesi,
07.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 12:30 arasında Bakırlı Köyü,
07.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 16:00 arasında Çömlekçiler Köyü,
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