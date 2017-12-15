17.12.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilçesinde saat 13:30 ile 17:30 arasında Sağlık Mah.,
17.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 10:30 ile 12:30 arasında Kültür Mah.,
17.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Alpagutbey Mah.,
17.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 12:30 ile 17:30 arasında Sağlık Mah., Kültür Mah.,
17.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Alpagutbey Mah.,
17.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Kültür Mah.,
18.12.2017 tarihinde Göynük ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Örencik Köyü, Çubuk Köyü,
20.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 13:00 arasında Karaköy Mah.,Kasaplar Mah.,
21.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Alıçören Köyü,
21.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Alıçören Köyü, Yuva Köyü, Çatakören Köyü, Tarakçı Köyü, Aşağıçamlı Köyü, Sazakşeyhler Köyü, Çanakçılar Köyü, Sazakkınık Köyü, Yukarıçamlı Köyü, Karamanlar Köyü, Kandamış Köyü, Yayladınlar Köyü, Muratlar Köyü, Ulumescit Köyü, Yenigüney Köyü, Bünüş Köyü, Ericek Köyü,
21.12.2017 tarihinde Bolu ilçesinde saat 09:30 ile 12:00 arasında Yuva Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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