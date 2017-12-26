28.12.2017 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu Merkezde saat 10:30 ile 17:30 arasında Semerkant Mah.,
28.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 13:30 ile 17:30 arasında Çıkınlar Mah., Semerkant Mah., Akpınar Mah., Aktaş Mah.,
28.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 16:30 arasında Belkaraağaç Köyü,
29.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 10:00 ile 17:30 arasında Aktaş Mah.,
29.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 10:30 ile 17:30 arasında Aktaş Mah.,
29.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 10:00 ile 17:30 arasında Semerkant Mah., Akpınar Mah.,
29.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 10:30 ile 17:30 arasında Semerkant Mah.,
30.12.2017 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 16:30 arasında Belkaraağaç Köyü,
30.12.2017 Tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 12:30 arasında Aşağı Soku Mah.,Gölyüzü Mah., Köroğlu Mah.,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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