İşte elektrik kesintisi olan yerler
02.01.2018 Tarihinde yatırım ve bakım, onarım çalışması çerçevesinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 15:30 arasında Dursunfakı Köyü,
02.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 11:00 ile 11:30 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
02.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 11:00 ile 16:00 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
02.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 15:30 ile 16:00 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
03.01.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 17:30 arasında Külef Köyü,
03.01.2018 tarihinde Mengen ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Çayköy Köyü, İlyaslar Köyü, Banaz Köyü, Karaşeyhler Köyü,
03.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 11:00 ile 11:30 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
03.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 11:00 ile 16:00 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
03.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 15:30 ile 16:00 arasında Aktaş Mah., Semerkant Mah.,
04.01.2018 tarihinde Mengen ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Düzağaç Köyü, Aktepe Köyü, Nazırlar Köyü, Kadısusuz Köyü, Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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