14.01.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 13:00 arasında Kılıçarslan Mah.,Beşkavaklar Mah.,
14.01.2018 tarihinde Bolu Merkezde saat 09:30 ile 13:00 arasında Kılıçarslan Mah.,Beşkavaklar Mah., İzzet Baysal Mah., Alpağut Mah., Alpagutbey Mah., Kültür Mah.,
16.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 13:30 ile 14:00 arasında Kargıbayramlar Mah.,
16.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:45 ile 11:15 arasında Deveciler Köyü,
16.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 11:30 ile 12:00 arasında Adaköy Köyü,
16.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Yayalar Köyü,
17.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Çitler Mah.,
17.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:45 ile 11:15 arasında Kargıbayramlar Mah.,
17.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 14:00 ile 14:30 arasında Doğancılar Köyü,
17.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 15:00 ile 15:30 arasında Doğancılar Köyü,
18.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 12:00 ile 12:30 arasında Çardak Köyü,
18.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Yağbaşlar Köyü,
18.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:45 ile 11:15 arasında Yağbaşlar Köyü,
18.01.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 13:30 ile 14:30 arasında Bayramlar Köyü,
23.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Eskiçağa Köyü,
23.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:45 ile 11:15 arasında Adaköy Köyü,
23.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 11:30 ile 12:00 arasında Akıncılar Köyü,
23.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 13:30 ile 14:00 arasında Doğancı Köyü,
24.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 11:00 ile 11:30 arasında Hamzabey Köyü,
24.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 12:30 ile 13:00 arasında Hamzabey Köyü,
24.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 14:00 ile 14:30 arasında Ören Köyü,
24.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Şahnalar Köyü,
24.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 11:45 ile 12:15 arasında Hamzabey Köyü,
25.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 10:30 arasında Kemaller Köyü,
25.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 11:00 ile 11:30 arasında Kemaller Köyü,
25.01.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 12:00 ile 12:30 arasında Yamanlar Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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