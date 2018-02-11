İşte elektrik kesintisi olacak yer;
12.02.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu İlinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Kültür Mah.,
12.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 14:30 ile 15:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah.,
13.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Hızırfakı Mah., Musalla Mah.,
13.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kovucak Köyü,
13.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Işıklar Köyü,
14.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Hızırfakı Mah., Musalla Mah., Büyükcami Mah.,
14.02.2018 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında Karaşeyhler Köyü,
14.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Bozarmut Köyü,
15.02.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Gölbaşı Köyü,
16.02.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kargı Bayramlar Köyü,
16.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 14:00 ile 15:30 arasında Yenipelitcik Köyü,
Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
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