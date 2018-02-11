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11 Şubat 2018 Pazar
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    • Dikkat elektrik kesintisi var

    SEDAŞ ilimizde planlı elektrik kesintisine devam ediyor. 12-16 Şubat tarihleri arasında mahallerde ve köylerdeki elektrik kesintileri olacak. SEDAŞ, elektrik kesilecek olan bölgelerde vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

    11 Şubat 2018 Pazar 09:17
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    Dikkat elektrik kesintisi var
    İşte elektrik kesintisi olacak yer;
    12.02.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu İlinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Kültür Mah., 
    12.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 14:30 ile 15:30 arasında Sarıcalar Mah., Kültür Mah., 
    13.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Hızırfakı Mah., Musalla Mah., 
    13.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Kovucak Köyü, 
    13.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Işıklar Köyü, 
    14.02.2018 tarihinde Mudurnu ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Hızırfakı Mah., Musalla Mah., Büyükcami Mah., 
    14.02.2018 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:30 ile 14:00 arasında Karaşeyhler Köyü, 
    14.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Bozarmut Köyü, 
    15.02.2018 tarihinde Yeniçağa ilçesinde saat 10:00 ile 13:00 arasında Gölbaşı Köyü, 
    16.02.2018 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Kargı Bayramlar  Köyü, 
    16.02.2018 tarihinde Bolu İlinde saat 14:00 ile 15:30 arasında Yenipelitcik Köyü, 
     Elektrik kesintisi uygulanacak olup, programlı kesinti olan bölgelerdeki ayrıntılı adresler hakkında www.sedas.com sayfasında bilgi verilmektedir.
    Anahtar Kelimeler: SEDAŞ, Ilimizde, Planlı, Elektrik, Kesintisine

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