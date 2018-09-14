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14 Eylül 2018 Cuma
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    • Dikkat elektrikler gidecek!

    Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (SEDAŞ) ilimiz genelinde planlı elektrik kesintisine devam ediyor.

    14 Eylül 2018 Cuma 11:02
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    Dikkat elektrikler gidecek!

    Haber: Esra Öztürk

    İlimiz genelinde yapılacak 16-19 Eylül tarihleri arasında yapılacak elektrik kesintisi ise şöyle olacak:

    “16.09.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilinde saat 14:00 ile 16:00 arasında Gölyüzü Mah., Köroğlu Mah., Aşağı Soku Mah.,Oto Sanayi,

    17.09.2018 tarihinde Göynük ilçesinde saat 10:00 ile 14:00 arasında Sofu Ali Mah., Hisarözü Köyü, Örencik Köyü, Çamlıca Köyü, Çubukköy Köyü, Kozcağız Köyü, Bozcaarmut Köyü, Arıkçayırı Köyü, Akçaalan Köyü, Yeşilyazı Köyü,

    17.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:30 ile 13:00 arasında Tokmaklar Köyü, Müstakimler Köyü, Değirmenderesi Köyü, Banaz Köyü,

    17.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:00 ile 09:30 arasında Kültür Mah., Beşkavaklar Mah., İzzet Baysal Mah., Alpagutbey Mah., Çakmaklar Mah., Salıbeyler Mah.,

    17.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 16:30 ile 17:00 arasında Kültür Mah., Beşkavaklar Mah., İzzet Baysal Mah., Alpagutbey Mah., Çakmaklar Mah., Salıbeyler Mah.,

    17.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Çakmaklar Mah.,

    18.09.2018 tarihinde Mengen ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Tabaklar Yazıyaka Mah., Türkbeyli Mah., Karapınar Mah., Beşler Mah., Yumrutaş Köyü, Kuzgöl Köyü, Aktepe Köyü, Düzağaç Köyü, Kadısusuz Köyü, Nazırlar Köyü, Düzköy Köyü, Çırdak Köyü, Bürnük Köyü, Rüknettin Köyü, Karaishak Köyü, Kavacık Köyü, Pazarköy Köyü, Akçakoca Köyü, Gözecik Köyü, Alibeyler Köyü, Arak Köyü, Karacalar Köyü, Sarıkadılar Köyü, Çayköy Köyü, Karaşeyhler Köyü, İlyaslar Köyü, Banaz Köyü, Sazlar Köyü, Teberikler Köyü, Dereköy Köyü, Demirciler Köyü, Kavacık Köyü, Konak Köyü, Çubuk Köyü, Kıyaslar Köyü, Bölükören Köyü, Çubuk Köyü, Başyellice Köyü, Yellicedemirciler Köyü, Köprübaşı Köyü, Kayabükü Köyü,

    18.09.2018 tarihinde Göynük ilçesinde saat 10:00 ile 16:00 arasında Sofu Ali Mah.,

    18.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:30 ile 13:30 arasında Oğulduruk Köyü, Tatlar Köyü, Bahçeköy Köyü, Ahmetler Köyü, Yazıören Köyü,

    18.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Salur Köyü,

    18.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Nuhören Köyü, Göynükören Köyü, Ahmetler Köyü, Sofular Köyü, Yakakaya Köyü, Yelkenler Köyü,

    19.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Yenicepınar Köyü, Saraycık Köyü, Kındıra Köyü, Çaygökpınar Köyü, Susuzkınık Köyü,

    19.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Ahmetler Köyü, Aydınlar Köyü, Ibrıcak Köyü,

    19.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:30 ile 10:30 arasında Ümitköy Köyü.”

    Anahtar Kelimeler: Sakarya, Elektrik, Dağıtım, Anonim, Şirketi

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