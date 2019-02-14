Dikkat! Elektrikler kesilecek

Haber: Esra Öztürk

SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 16 Şubat tarihinde ilimizde yapılacak olan kesintiler şu şekilde:

16.02.2019 tarihinde Merkez ilçesinde saat 10:00 ile 13:30 arasında Kılıçarslan Mah.,

16.02.2019 tarihinde Merkez ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Karaköy Mah., Kasaplar Mah.,

16.02.2019 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 09:30 ile 11:00 arasında Dülger Köyü, Çalköy Köyü, Cemaller Köyü, Sorkun Köyü, Bünüş Köyü, Yağbaşlar Köyü, Ortaköy, ÇetikörenKöyü,

16.02.2019 tarihinde Merkez ilçesinde saat 09:30 ile 11:00 arasında Aydıncık Köyü, Tekkedere Köyü, Yenipelitçik Köyü, Işıklar Köyü, Bozarmut Köyü,

16.02.2019 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:30 ile 15:30 arasında AşağısayıkKöyü, YukarısayıkKöyü, Aşağıdüğer Köyü, Yukarıdüğer Köyü, Deveciler Yaylası, Adakınık Yaylası, Çitler Yaylası, Deller Yaylası, Göynükören Yaylası, Samat Yaylası,

16.02.2019 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:30 ile 11:00 arasında Ömerpaşalar Köyü, Hacetler Köyü, Bayramlar Köyü, Çalköy Köroğlu Yaylası,

16.02.2019 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 17:30 ile 18:00 arasında ÖmerpaşalarKöyü, Hacetler Köyü, Bayramlar Köyü, Çalköy Köroğlu Yaylası,

16.02.2019 tarihinde Dörtdivan ilçesinde saat 10:30 ile 18:00 arasında Bayramlar Köyü.