Dikkat! Elektrikler kesilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Yeniçağa, Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde, 26 Temmuz Pazartesi ve 27 Temmuz Salı günleri elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 26 Temmuz Pazartesi;

Merkez ilçede, 09.00-12.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Tepecik Mah. , 2762. Sk., 2773. Sk., Ahu Sk., Büşra Sk., Cumhuriyet Cd., Emrah Sk., Esenlik Sk., Güzelbahçe Sk., Kanarya Sk., Karaca Sk., Karadeniz Sk., Kumru Sk., Latif Sk., Lefkoşa Sk., Mavili Sk., Mercan Sk., Mormenekşe Sk., Neşem Sk., Salih Sk., Selen Sk., Seyitavşar Sok ,Tomurcuk Sk., Yüksel Ceylan Bulvarı,

Merkez ilçede, 13.00-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Sağlık Mah. , 1410 Sk., 1412 Sk., Aktif Sk. ,Atak Sk., Bereket Sk. ,Cengaver Sk. ,Egemen Sk,. Gözlem Sk. ,Karşıkonak Sk., Sancak Sk,. Çetin Sk,. ,Şenevler Sk.,

Merkez ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Sağlık Mah. , 1411 Sk., 1412 Sk., 1443 Sk. ,Ay Sk, Ayça Sk.,Aşçılar Sk. ,Cengaver Sk,. Dodurga Cd., Doğu Sk, Enginar Sk. ,Gökce Ağaç Sk. ,Gözlem Sk., Güneykaya Sk. ,Koray Sk,. Kutay Sk., Mazlum Sk., Poyraz Sk. Reşat Sk. ,,Sabır Sk,. Salih İnceler Sk. ,Sancaktar Sk. ,Seher Sk., Sırat Sk.,Songül Sk. ,Tanyeri Sk., Tatlı Sk., Yolçatı Sk.,Şehit Ramazan Gel Sk,. Şehit Tevfik Dursun Sk., Şehit İbrahim Ayhan Sk.,

Merkez ilçede, 09.00-10.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. , 3200. Sk., Aktaş Sk. , Büyüksu Sk., Filiz Sk., Kızık Sk. ,Murat Canbaş Cd. ,Olimpiyat Sk., Rüzgarlı Sk., Spor Sk., Turna Sk, Şehit Cemil Korkmaz Sk. ,Şehit Güven Keskin Cd., Şehit Saffet Okumuş Sk, Karaçayır Mah. , Ali Rıza Tekemen Cd., Aydın Sk. Murat Canbaş Cd.,Şehit Selen Paşa Cd.,

Merkez ilçede, 10.30-11.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. , 3214 3214 Sok., Akıncı Sk. , Dr.Zihni Ülgen Sk., Fakı Cemil Sk.,Kutucuoğlu Sk. ,Taşhancılar Cd., Ustaoğlu Sk,Semerkant Mah. , Akıncı Sk., Hacı Hamdi Sk.

Merkez ilçede, 12.00-13.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. , 3217 3235. Sk., 3243. Sk., Akıncı Sk., Kızık Sk., Köroğlu Sk, Taşhancılar Cd. ,Uğurlu Sk. ,Yılmaz Sk., Şehit Osman Çatana Sk., Şehit Saffet Okumuş Sk., Şehit Sami Akbıyık Sk., Şehit Selen Paşa Cd., Karaçayır Mah. , Mescit Sk. ,Yılmaz Sk. ,Şehit Selen Paşa Cd.,

Merkez ilçede, 13.00-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Aktaş Mah. , 3300 Sok ,Doğuş Sk., Kocabey Sk., Saraçhane Sk, Süreyya Sk.,Taşhancılar Cd. , Öney Sk., İhtiyaroğlu Sk., İzzet Baysal Cd., Büyükcami Mah. , Tatlı Kardeşim Sk,. İzzet Baysal Cd,. Karaçayır Mah. , Kocabey Sk., P.T.T Cd., İzzet Baysal Cd., Semerkant Mah. , Baylan Sk., Oğuz Sk., İhtiyaroğlu Sk.,

Merkez ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Karamanlı Mah. , Atatürk Bulvarı, Şemsi Ahmet Paşa Cd.,

Dörtdivan ilçede, 09.30-11.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım ve onarım çalışması nedeniyle Dogancılar_Asagı_Mah-Karayolları_4.Bolge Mudurlugu Dogancılar,

Dörtdivan ilçede, 11.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Dogancılar_Asagı_Mah,

27 Temmuz Salı günü ise;

Merkez ilçede, 08.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Kürkçüler Mahallaesi Tamamı,

Mengen ilçede, 09.30-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Derekoy_Merkez Tr6067-Derekoy_Mesler_Mah Tr6068-Derekoy_Merkez,

Yeniçağa ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Asagıkuldan Köyü

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2021, 13:59