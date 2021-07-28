Dikkat! Elektrikler kesilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Gerede ve Mudurnu ilçelerinde, 28 Temmuz Çarşamba ve 29 Temmuz Perşembe günleri elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 28 Temmuz Çarşamba;

Merkez ilçede, 13.00-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Taşçılar Köyü Siyamoğlu Mah.,

Merkez ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Alıçören Köyü Merkez Mah.,

Merkez ilçede, 14.30-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Kültür Mah. , 4130. Sk,. Ardıç Sk,. Cem Sultan Cd,. Ceviz Sk., Efsane Sk, Fidan Sk., Hacı Arif Bey Sk., Kanuni Sk., Kartal Sk., Pınar Sk. ,Selim Sk., Tokgöz Sk., Yavuz Sk., Öksüz Tekke Sk., Şehit Hakan Yıldırım Sk.,

Merkez ilçede, 13.30-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Sağlık Mah. , 1410 Sk. ,1412 Sk.,Aktif Sk.,Atak Sk, Bereket Sk., Cengaver Sk., Egemen Sk. ,Gözlem Sk. ,Karşıkonak Sk.,Sancak Sk., Çetin Sk

29 Temmuz Perşembe günü ise;

Merkez ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Kuzören Emirler,

Merkez ilçede, 09.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Karacasu Beldesi,Kaplıca Cad.,Mimar Sinan Sok.,Ufuk Sok,Aydın Sok.,Lale Sok.,Sakarya Sok,Menekşe Sok,Karanfil Sok,Yeşilırmak Sok,Tuna Sok, Gökdemirler Po,Termal Otel Ve Civarı Kaplıcalar,Orüs Cad., Yunusemre Sok.,Cami Sok.,Çağlı Eczanesi,Karacasu Fırını,Kıbrıscık Yolu Civarları, Seben Cad., Işık Sok.,Köroğlu Sok., Mevlana Sok.,Çayır Sok,Kökez Sok., Taşoluk Köyü, B.Berk Köyü Tamamı, Köprücüler Köyü, Çampınar Köyü, Hıdırşeyhler Köyü, Sultan Köyü, Mesciler Köyü, Ilıcakınık Köyü, Karacasu Aşağı Yayla, Gölcük Gölü Çevresi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ss.Termal Yapı Koop., Altındağ Otelcilik Şantiye, İsmail Bozoğlu, Telcom İletişim Köprücüler, Botaş Köprücüler, Türkcel Çayırköyü, Avea Çayırköyü, İbrahim Özdemir Kümes, Rıfat Başaran Kümes, Grand Otel Gazelle, Mazhar Bey Villa, Beratiye Özkoparan Kümes, Ali Namdar Kümes, Hasan Namdar Kümes, Mehmet Yapıcı Kümes, Emen Evleri, Karacasu Belediyesi Su Pompası

Gerede ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi çalışması nedeniyle Gerede_Beledıye_Arıtma Tr3050_Ö-Zekı_Ozbakır_Kumes Tr2134_Ö -Assan Fabrika Tr3048_Ö

Mudurnu ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Karacakaya Merkez Mahallesi