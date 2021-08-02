Dikkat! Elektrikler kesilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Seben, Mudurnu, Gerede, Mengen ve Dörtdivan ilçelerinde, 2 Ağustos Pazartesi ve 3 Ağustos Salı günleri elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 2 Ağustos Pazartesi;

Merkez ilçede, 09.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Bakırlı Köyü , Dodurga Mah. ,Dibekbaşı Caddesi, 12 Cd., 1201 Sk., 1202 Sk., 1203 Sk., 1204 Sok.,1205 Sk., 1208 Sk., 1214 Sk., 1218 Sk., 1221 Sk., 1222 Sk., 1223 Sk., 1225 Sk., 1226 Sk., 1231 Sk., 1236 Sk., 1238 Sk., 1240 Sk., Dağıstanlı Sk., Dodurga Abdi Sin Ortaokulu, Halı Hisarı Sk., 5.Ara Sk., Fasıl Köyü , Kozlu Köyü, Sarıcalar Mah. , 1114 Sk., 1118 Sk., 1119 Sk., 1124 Sk., 1129 Sk., 1130 Sk., 1130., 1134 Sk., 1137 Sk., 1138 Sk., 12 Cd., Sarıcalar Cd., Çatal Sk., Sağlık Mah. , 1453 Sk., 1461 Sk., 1462. Sk., 1467 Sk ,1484 Sk., 1485 Sk. ,1486 Sk., 1487. Sk., 1489. Sk., Aksu Sk., Aktepe Sk., Alan Sk., Atalay Sk., Atmaca Sk., Aziz Sk., Babayiğit Sk., Bolluk Sk., Birsen Sk., Biçim Sk., Cami Yanı Sk., Camili Sk., Canan Sk., Ceyda Sk., Cuma Sk., Damla Sk., Darende Sk., Dağıstanlı Sk., Demet Sk., Dodurga Cd., Dilek Sk., Elmas Sk., Emir Sk., Esen Tepe Sk., Göksu Sk. ,Görkem Sk., Gültepe Sk., Günaldın Sk., Hülya Sk., Karasu Sk., Kentsel Sk., Kevser Sk., Kıble Sk., Kıbrıscık Sk., Kırsal Sk., Kısa Yol Sk., Korkut Sk., Kozlu Sk., Koçyiğit Sk., Maral Sk., Melih Sk., Mevlana Sk., Nizam Sk., Orkide Sk., Sabah Sk., Samanyolu Sk., Sedef Sk., Sercan Sk., Sevda Sk., Tepe Altı Sk., Tolgahan Sk, Tuğrul Sk., Ufuk Sk., Yelki Sk., Yıldız Sk., Yiğit Sk., Çakır Sk., Çömlekçiler Cd., Üçgen Sk., İlkay Sk., İskilip Sk., Şahin Tepe Sk., Şanlı Tepe Sk., Şehit Ali Erdoğan Sk., Şehit Sebahattin Barut Sk., Şehit İsmail Konuk Sk., Fasıl Köy,Çömlekçiler Köyü, Salıbeylar Yaylası, Sarıcalar Yaylası, Dodurga Yaylası, Çakmaklar Yaylası,

Merkez ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Hıdırşeyhler Köyü,

Dörtdivan ilçede, 09.30-11.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Yayalar Köyü,

Dörtdivan ilçede, 11.30-12.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Süleler Köyü,

Dörtdivan ilçede, 13.45-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Çardak Köyü,

Mengen ilçede, 09.30-12.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Beşler Mah.Gentaş Fabrika Alt Tarafı,

Mengen ilçede, 13.00-15.00 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişimi çalışması nedeniyle Mengen Toki

Seben ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında ilave güç talebi nedeniyle trafo güçlendirme çalışması nedeniyle Seben Kabakköy Köyü, Mudurnu Sarpıncık Hanicebiler Köyü,

3 Ağustos Salı günü;

Merkez ilçede, 09.00-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Ağaçcılar Köyü ,Beşkavaklar Mah. , Coşkun Sk. ,Dağkent Mah. Tamamı ,2. Etap Toki Konutları Küme Evleri ,Karaköy Civelekler Mevki Toki Konutları, Dağkent Toki, ,Pirahmetler Köyü , Alpağut Köyü Yaylası, Pirahmetler Köyü Yaylası, Elmalık Köyü ,Hayreddin - İ Tokadı Türbesi, Karaköy Köyü Tamamı , Kızılağıl Köyü Tamamı ,Kasaplar Mah. Tamamı, Güçükdere Sk. Poliköy Evleri Sk. , Kürkçüler Köyü, Memursen Toki Konutları,

Mengen ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Beşler Mahallesi Akbük Yolu,

Merkez ilçede, 10.00-14.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Yukarı Aydıncık-Aşagı Aydıncık Köyü,

Gerede ilçede, 09.30-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Yakaboy Köyü,

Mudurnu ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Sırcalı Köyü’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.