Dikkat! Elektrikler kesilecek

Haber: Ceylan Beykoz

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.(SEDAŞ) tarafından yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. SEDAŞ ekiplerince gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ilimiz Merkez, Seben, Mudurnu, Gerede, Mengen, Göynük ve Dörtdivan ilçelerinde, 5 Ağustos Perşembe ve 6 Ağustos Cuma günleri elektrik kesintileri yaşanacağı bildirildi.

Buna göre 5 Ağustos Perşembe Pazartesi;

Merkez ilçede, 09.00-15.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Sultanköy Yaylası, Sebenardı Köyü Yaylası, Çepni Köyü Yaylası, Karca Köyü, Sebenardı Köyü,

Gerede ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında O.G. ve A.G. şebeke yatırım çalışması nedeniyle Ibrıcak Köyü Yukarı Mahallesi, Ibrıcak Köyü Yeni Mahallesi, Ibrıcak Köyü Aşağı Mahallesi, Gerede Belediye Ibrıcak Su Deposu,

Mudurnu ilçede, 09.30-14.00 saatleri arasında can ve mal güvenliği nedeni ile tehlike arz eden ekipman onarımı çalışması nedeniyle Beyderesi Osman Cavuşlar Mahallesi

Göynük ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çaylak Köyü Altıncılar Mahallesi,

Mengen ilçede, 09.30-15.30 saatleri arasında ekonomik ömrü tamamlanan ekipman değişim çalışması nedeniyle Duzagac Kılavuzlar Mah., Duzagac Hatıpler Mah., Duzagac Akcaoglu Mah.,

Dörtdivan ilçede, 09.30-11.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Yagbaslar,

Dörtdivan ilçede, 11.30-13.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Köyü,

Dörtdivan ilçede, 14.00-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Ortaköy,

Seben ilçede, 09.30-17.30 saatleri arasında ilave güç talebi nedeniyle trafo güçlendirme çalışması nedeniyle Seben Kabak Köyü, Mudurnu Srpuncuk Köyü Hanicebiler Mah.,

6 Ağustos Cuma günü;

Göynük ilçede, 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Çaylak Köyü Altıncılar Mahallesi,

Gerede ilçede, 09.00-17.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Beşkonak Köyü, Beskonak Köyü Karşı, Demircisopran Köyü, Çalışlar Köyü, Ertuğrulköy Köyü, Kayısopran Köyü, Akçaşehir Köyü, Ortaca Köyü, Demircisopran Köyü, Örencik Köyü, Akçabey Köyü, Çağış Köyü,

Dörtdivan ilçede, 09.30-11.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Göbüler Köyü,

Dörtdivan ilçede, 11.30-12.30 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Adaköy Köyü,

Dörtdivan ilçede, 13.45-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Dülger Köyü,

Yeniçağa ilçede, 13.30-15.00 saatleri arasında kesinti önleme amaçlı genel bakım onarım çalışması nedeniyle Sanayi Cami Yanı,

Mudurnu ilçede, 09.30-11.30 saatleri arasında elektrik hatları yenileme çalışması nedeniyle Beyderesi Köyü Alanbaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021, 16:03