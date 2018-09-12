Haber: Ceylan Beykoz
İlimiz genelinde 14-15-16 Eylül tarihlerinde yapılacak kesintiler ise şu şekilde olacak:
“14.09.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Gerede ilçesinde saat 10:00 ile 18:00 arasında Yeni Mah.,
14.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Sümer Mah., Tepecik Mah.,
14.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 14:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler Mah., Borazanlar Mah., Tabaklar Mah., Sümer Mah.,
14.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Mangallar Köyü, Sungurlar Köyü
15.09.2018 Tarihinde yatırım ve bakım,onarım çalışması çerçevesinde Bolu ilinde saat 09:00 ile 15:00 arasında Ovadüzü Mah., Okçular Mah., Örencik Mah.,
15.09.2018 tarihinde Gerede ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Zeyneller Köyü,
16.09.2018 tarihinde Bolu ilinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Çıkınlar Mah., D100 Civarı”
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!