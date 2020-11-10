Dikkat etmek lazım!



Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törene geç kaldı. Başkan Özcan’ın törene geç kalması nedeniyle Bolu Belediye Başkanlığı çelengini Atatürk Anıtına Zabıta Müdürü Fikret Er koydu. Törene çelenklerin koyulmasından sonra katılan Başkan Özcan’ın sık sık saatini kontrol etmesi de dikkatlerden kaçmadı. Özcan, Atatürk’ü Anma Günü programına geç kaldığı için AK Parti camiası başta olmak üzere birçok kesimin tepkisine maruz kaldı.

GEREKSİZ MUHABBET

Öte yandan ulusal medya Başkan Tanju Özcan’ı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında yaptığı gazoz muhabbeti dolayısıyla topa tuttu. Toplantıda Başkan Özcan, gündem maddeleri görüşülürken AK Partili Meclis Üyeleri ile gazoz muhabbeti açtı. Başkan Özcan, AK Parti Grup Başkanvekili Burak Balaban arasında başlayarak devam eden diyalog şu şekilde gelişti:

Özcan: Rahat ol Burak Bey. Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Hep çay ikram ediyorsunuz. Kola meyve suyu... Bir şey olmaz rahat olun.

Belediye Meclis üyeleri: Sizin böyle bir şeyiniz varsa açık söyleyin.

Özcan: Bu Türk filmlerinin klasik bir espridir.

Belediye Meclis üyeleri: Son dönemde belediyede yaşanan şeylerden sonra. (Belediyede uygunsuz görüntüleri çıkan sendika temsilcisi ve belediyedeki bilgisayarına yasaklı görüntüler indirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan imar müdürüne atıf yapılıyor.)

Özcan: Belediyenin su şebekesine şap katalım. Özellikle yoğunlaşmasını istediğiniz bir yer var mı?

Belediye Meclis üyeleri: Siz daha iyi bilirsiniz. Tüm yollar size çıkıyor.

Özcan: Bu tür şeylerin Bolu'da çıkması beni üzdü. Hatta biraz önce esprisi de oldu. Biraz önce Edirne Valimizle görüştüm. Boluludur kendisi. "Başkanım ne oluyor Bolu'da" dedi. "Sayın Valim artık zaptedemiyorum. Gölköy Barajına şap mı katsam diye düşünüyorum" dedim.

Yaşanan diyaloglar sonrası Başkan Özcan Meclis Üyelerine gazoz dağıttırdı. Özcan ayrıca, bazı üyelerle de "İlaçlı gazoz kime denk geldi", "Uykun mu geldi. Geldi ise ara verelim", "Kırmızı yanaklarımla Nuri Alço'ya da benziyorum" gibi ifadelerle toplantıda ciddiyetsiz esprilerine devam etti.

BAŞKAN AÇIKLAMA YAPACAK MI?

Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan belediye meclisi toplantısını izleyen birçok vatandaş yaşanan diyalogları seviyesiz olarak nitelendirdi. Üst üste yaşanan olaylar nedeniyle bir anda tepkilerin odağı haline gelen Başkan Tanju Özcan’ın, 10 Kasım törenine geç kalması ve ulusal medyada gündeme oturan gazoz muhabbeti ile ilgili bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.