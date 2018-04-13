Haber: Semih Baykal

Cumhuriyet Halk Parti Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a bir türlü yapımı tamamlanamayan Bolu- Mudurnu için soru önergesi vermişti. Özcan, soru önergesinden her hangi bir sonuç çıkmayınca eylem yapma kararı aldı. Milletvekili Tanju Özcan, parti il teşkilatı ve merkez ilçe teşkilatı Yarın saat 12:00’da bir türlü yapımı tamamlanamayan Mudurnu yolunu protesto etmek için Tepe Karakolu yolunu trafiğe kapama eylemi yapacak. Protesto’ya destek vermek isteyenler için Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Başkanlığı yarın saat 11: 10’da Kızılay hamamı önünden otobüs kaldıracak.