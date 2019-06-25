Dikkat! Güneşe çarpılmayın

Haber: C. Kutay AYKAN

Yapılan açıklamada, bu hafta hava sıcaklıklarının bölge genelinde artacağı ve mevsim normallerinin 4 ile 7 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının özelikle yaşlılar ve çocuklar üzerinde meydana getirebileceği sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ancak hafta sonundan itibaren, Karadeniz üzerinden gelmesi beklenilen serin ve yağışın mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri seviyesine ineceği bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 15:38